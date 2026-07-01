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        Haberler Bilgi Gündem Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi! İşte 2026 Temmuz zamlı köprü ve otoyol geçiş ücretleri

        Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi! İşte 2026 Temmuz zamlı köprü ve otoyol geçiş ücretleri

        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni tarife 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yapılan zamla birlikte özellikle Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Yeni tarifeye göre Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 1.170 TL'ye yükseltildi. Güncelleme, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bazı güzergâhlar ile özel işletme kapsamındaki otoyol ve köprüleri de kapsıyor. Peki, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ne kadar zam geldi, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giren zamlı otoyol ve köprü geçiş ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-01 01:04:02 Güncelleme:
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        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde beklenen fiyat güncellemesi yürürlüğe girdi. Yeni tarifeyle birlikte birçok güzergâhta geçiş ücretleri artırılırken, en dikkat çeken artış Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri'nde yaşandı. Zamlı tarife, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olurken sürücüler yeni fiyat listesini yakından takip ediyor. Peki, yeni otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu, zamlı tarife ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte güncel geçiş ücretlerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

        Türkiye genelinde otoyol ve köprü geçiş ücretleri yeniden güncellendi.

        Yeni düzenlemeyle birlikte hem Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bazı geçiş noktalarında hem de Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyol ve köprülerde yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı.

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        OSMANGAZİ VE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü için otomobil geçiş ücreti 1.170 TL'ye yükseltildi.

        YENİ TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Zamlı otoyol ve köprü geçiş ücretleri 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başladı.

        Sürücülerin HGS hesaplarında güncel ücret tarifesine göre yeterli bakiye bulundurmaları önem taşıyor.

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        HANGİ OTOYOL VE KÖPRÜLERDE FİYATLAR GÜNCELLENDİ?

        Yeni düzenleme kapsamında ücret tarifelerinde değişikliğe gidilen başlıca geçiş noktaları şunlar oldu:

        Osmangazi Köprüsü

        1915 Çanakkale Köprüsü

        Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen bazı otoyollar

        Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bazı otoyol güzergâhları

        Yeni ücret tarifeleri araç sınıflarına göre farklılık gösterebiliyor.

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        KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 00.00’dan itibaren (30 Haziran’ı 1 Temmuz’a bağlayan gece) geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi. Yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:

        Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 995 TL'den 1170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL'den 110 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 995 TL'den 1170 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 740 TL'den 925 TL'ye çıkarıldı.

        Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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