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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı 24 Haziran 2026! Büyük ikramiye devretti! Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı 24 Haziran Çarşamba! Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        24 Haziran 2026 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta düzenli olarak yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, kazandıran numaraları öğrenmek için Milli Piyango Online sonuç ekranına yöneldi. Çekiliş sonrasında ikramiye dağılımı ve kazanan numaralar da merak konusu oldu. Sonuçlar noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki 24 Haziran 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 24 Haziran Çarşamba Şans Topu sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Şans Topu oynayan vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırmaya başladı. Büyük ikramiye başta olmak üzere tüm ikramiye kategorilerindeki dağılım da ilgi görüyor. Peki 24 Haziran 2026 Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır, kazanan numaralar belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

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        24 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        24 Haziran 2026 tarihli Şans Topu çekilişi tamamlandı ve sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı da belli oldu.

        İşte 24 Haziran Şans Topu sonuçları

        7 - 26 - 30 - 32 - 33 + 9

        Şans Topu sonuçlarında büyük ikramiye (6.605.365,84 ₺) bir sonraki çekilişe devretti.

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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