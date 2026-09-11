SON DEPREMLER LİSTESİ | Muğla'da deprem! 11 Eylül 2026 Cuma az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
11 Eylül 2026 Cuma günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşlıca bölgesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte 11 Eylül son depremler listesi...
11 Eylül 2026 Cuma günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel veriler üzerinden takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre saat 03.14.09'da Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Taşlıca bölgesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 78,2 kilometre olarak açıklandı. Vatandaşlar gün boyunca “Az önce deprem mi oldu?” ve “11 Eylül'de deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 11 Eylül Cuma günü meydana gelen sarsıntılar arasında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki deprem de yer aldı. Saat 03.14.09'da kaydedilen Taşlıca-Marmaris merkezli depremin büyüklüğü 3,1, derinliği ise 78,2 kilometre olarak ölçüldü.
11 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 11 EYLÜL CUMA
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.11 05:01:12 38.0065 38.1650 6.4 -.- 1.4 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.09.11 04:26:51 39.3118 28.0733 1.5 -.- 1.9 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.11 04:19:56 38.0058 32.4803 5.0 -.- 1.6 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2026.09.11 04:04:09 39.1990 28.0545 9.9 -.- 1.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.11 04:00:42 39.1955 29.1678 11.9 -.- 1.1 -.- KURTDERE-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.09.11 03:48:09 41.9602 33.7027 5.0 -.- 1.7 -.- YUKARIKOY-INEBOLU (KASTAMONU) İlksel
2026.09.11 03:30:50 40.3948 26.8620 19.8 -.- 0.9 -.- SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2026.09.11 03:14:09 36.6025 28.1018 78.2 -.- 3.1 3.0 TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.09.11 03:09:54 38.3428 27.8402 5.3 -.- 1.4 -.- KARAKOY-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2026.09.11 03:04:24 38.1950 38.0753 6.2 -.- 2.3 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.09.11 03:00:58 38.3142 36.5350 14.5 -.- 1.3 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2026.09.11 02:06:18 38.0613 37.6193 7.2 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.09.11 02:02:52 38.0732 37.7750 5.2 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.09.11 01:30:53 35.9465 31.1682 9.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.09.11 01:29:29 40.4028 26.1697 19.4 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.11 01:11:31 39.2023 29.1695 5.0 -.- 1.2 -.- YENIPINAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.09.11 00:48:08 35.5437 26.1658 14.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel