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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER LİSTESİ | Muğla'da deprem! 11 Eylül 2026 Cuma az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        SON DEPREMLER LİSTESİ | Muğla'da deprem! 11 Eylül 2026 Cuma az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        11 Eylül 2026 Cuma günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşlıca bölgesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte 11 Eylül son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 06:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        11 Eylül 2026 Cuma günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel veriler üzerinden takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre saat 03.14.09'da Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Taşlıca bölgesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 78,2 kilometre olarak açıklandı. Vatandaşlar gün boyunca “Az önce deprem mi oldu?” ve “11 Eylül'de deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor.

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 11 Eylül Cuma günü meydana gelen sarsıntılar arasında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki deprem de yer aldı. Saat 03.14.09'da kaydedilen Taşlıca-Marmaris merkezli depremin büyüklüğü 3,1, derinliği ise 78,2 kilometre olarak ölçüldü.

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        11 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-11 05:36:44 39.13817 28.40583 5.18 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-11 05:19:21 38.593 39.58167 7.0 ML 0.8 Merkez (Elazığ)
        2026-09-11 05:01:12 38.02 38.20583 9.47 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-09-11 04:26:51 39.2915 28.08433 6.98 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-11 04:19:57 38.00183 32.49433 7.0 ML 1.4 Selçuklu (Konya)
        2026-09-11 04:10:06 39.48817 33.225 7.0 ML 0.9 Bala (Ankara)
        2026-09-11 04:04:09 39.25183 28.0645 7.45 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-11 04:00:43 39.175 29.183 9.46 ML 0.9 Hisarcık (Kütahya)
        2026-09-11 04:00:17 38.49567 31.5415 7.05 ML 1.3 Akşehir (Konya)
        2026-09-11 03:51:46 38.78 36.537 7.0 ML 0.7 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-09-11 03:48:10 41.94817 33.71617 6.86 ML 1.4 İnebolu (Kastamonu)
        2026-09-11 03:32:01 37.87667 26.90667 7.07 ML 1.0 Ege Denizi - [21.72 km] Seferihisar (İzmir)
        2026-09-11 03:30:51 40.36267 26.86967 13.95 ML 1.2 Lapseki (Çanakkale)
        2026-09-11 03:14:10 36.5965 28.08617 72.39 ML 3.0 Marmaris (Muğla)
        2026-09-11 03:09:54 38.35217 27.85683 6.98 ML 1.1 Turgutlu (Manisa)
        2026-09-11 03:04:24 38.20517 38.08967 7.0 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-09-11 03:03:03 39.00933 28.19917 6.98 ML 0.7 Gördes (Manisa)
        2026-09-11 03:00:59 38.34483 36.47017 7.0 ML 1.1 Sarız (Kayseri)
        2026-09-11 02:44:35 39.49583 33.21033 5.23 ML 1.1 Bala (Ankara)
        2026-09-11 02:32:28 39.20417 28.16 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-11 02:25:23 38.12733 37.8395 5.58 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
        2026-09-11 02:06:18 38.104 37.61483 10.49 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-09-11 02:02:52 38.09433 37.78617 8.48 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
        2026-09-11 01:44:23 37.00417 42.634 7.68 ML 1.4 Simele, Duhok (Irak) - [18.32 km] Silopi (Şırnak)
        2026-09-11 01:30:55 35.96867 31.19867 24.18 ML 2.5 Akdeniz - [79.81 km] Kumluca (Antalya)
        2026-09-11 01:29:30 40.39833 26.221 7.05 ML 1.3 Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.18 km] Eceabat (Çanakkale)
        2026-09-11 01:13:14 37.2455 42.75867 9.46 ML 2.0 Zakho, Duhok (Irak) - [11.83 km] Silopi (Şırnak)
        2026-09-11 01:11:31 39.19817 29.15267 9.31 ML 1.0 Hisarcık (Kütahya)
        2026-09-11 01:10:41 38.2705 38.86683 5.16 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
        2026-09-11 01:01:24 40.33267 38.36633 13.77 ML 1.2 Şebinkarahisar (Giresun)
        2026-09-11 00:50:37 40.17817 31.77767 7.0 ML 1.2 Beypazarı (Ankara)
        2026-09-11 00:48:11 35.44167 26.57867 7.07 ML 2.6 Ege Denizi - [159.51 km] Datça (Muğla)
        2026-09-11 00:44:18 37.08583 28.05283 7.0 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
        2026-09-11 00:43:04 39.5975 28.67267 10.22 ML 1.0 Dursunbey (Balıkesir)
        2026-09-11 00:28:12 38.07967 30.1525 6.73 ML 1.0 Dinar (Afyonkarahisar)
        2026-09-11 00:26:50 35.15717 37.58833 7.56 ML 2.2 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [146.13 km] Reyhanlı (Hatay)
        2026-09-11 00:24:27 40.26233 34.44317 22.83 ML 0.7 Sungurlu (Çorum)
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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 11 EYLÜL CUMA

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.11 05:01:12 38.0065 38.1650 6.4 -.- 1.4 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
        2026.09.11 04:26:51 39.3118 28.0733 1.5 -.- 1.9 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.11 04:19:56 38.0058 32.4803 5.0 -.- 1.6 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
        2026.09.11 04:04:09 39.1990 28.0545 9.9 -.- 1.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.11 04:00:42 39.1955 29.1678 11.9 -.- 1.1 -.- KURTDERE-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.11 03:48:09 41.9602 33.7027 5.0 -.- 1.7 -.- YUKARIKOY-INEBOLU (KASTAMONU) İlksel
        2026.09.11 03:30:50 40.3948 26.8620 19.8 -.- 0.9 -.- SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
        2026.09.11 03:14:09 36.6025 28.1018 78.2 -.- 3.1 3.0 TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
        2026.09.11 03:09:54 38.3428 27.8402 5.3 -.- 1.4 -.- KARAKOY-TURGUTLU (MANISA) İlksel
        2026.09.11 03:04:24 38.1950 38.0753 6.2 -.- 2.3 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.09.11 03:00:58 38.3142 36.5350 14.5 -.- 1.3 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
        2026.09.11 02:06:18 38.0613 37.6193 7.2 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2026.09.11 02:02:52 38.0732 37.7750 5.2 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2026.09.11 01:30:53 35.9465 31.1682 9.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.09.11 01:29:29 40.4028 26.1697 19.4 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.11 01:11:31 39.2023 29.1695 5.0 -.- 1.2 -.- YENIPINAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.11 00:48:08 35.5437 26.1658 14.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

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