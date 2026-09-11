SON DEPREMLER LİSTESİ | Muğla'da deprem! 11 Eylül 2026 Cuma az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

11 Eylül 2026 Cuma günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel veriler üzerinden takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre saat 03.14.09'da Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Taşlıca bölgesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 78,2 kilometre olarak açıklandı. Vatandaşlar gün boyunca “Az önce deprem mi oldu?” ve “11 Eylül'de deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor.