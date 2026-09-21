Süper Loto sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! Milli Piyango Online 20 Eylül 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. En son Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca tam 507 milyon 226 bin 978 TL ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları ile ikramiye sorgulamaları Milli Piyango Online üzerinden yayınlanıyor. Kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Peki Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 20 Eylül 2026 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar
Şans oyunu severler Süper Loto sonuçları sorgulaması yapıyor. Süper Loto çekilişleri Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilir, sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçları takip edilebiliyor. Büyük ikramiyenin kendilerine çıkmasını isteyenler 20 Eylül 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına yöneldi. Peki Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar neler?
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Süper Loto çekiliş sonuçları ile ikramiye sorgulamaları Milli Piyango Online üzerinden yayınlandı.
Kazanan Numaralar: 14 16 43 54 55 56
SÜPER LOTO OYUNU KURALLARI
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.
18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.