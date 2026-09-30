Süresiz nafaka düzenlemesi Resmi Gazete’de! Süresiz nafaka kaldırıldı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
Süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı, 30 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. AYM, "süresiz olarak" ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Kararla birlikte yoksulluk nafakasının kendisi tamamen kaldırılmazken, nafakanın süresiz olarak talep edilmesine imkan veren düzenleme iptal edilmiş oldu. Peki süresiz nafaka kaldırıldı mı, süresiz nafaka kararı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 30 Eylül 2026 Resmî Gazete'de yayımlanan süresiz nafaka kararının ayrıntıları...
Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararı 30 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. AYM, söz konusu “süresiz olarak” ibaresinin iptaline karar verirken hükmün yürürlüğe girmesini dokuz ay erteledi. Peki Süresiz nafaka kaldırıldı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte Resmî Gazete'de yayımlanan süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin tüm detaylar...
SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILDI MI?
Antalya 12. Aile Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasına ilişkin "süresiz olarak" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda ibarenin Anayasa'nın 2., 10., 20., 35. ve 41. maddelerine aykırılığı öne sürülerek iptali istendi.
AYM'NİN SÜRESİZ NAFAKA KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
AYM, iptal hükmünün Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın 30 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanması nedeniyle iptal hükmünün yürürlük tarihi 30 Haziran 2027 olacak.
Dokuz aylık süre içerisinde yeni yasal düzenlemenin yapılabilmesine imkan tanınmış oldu. AYM kararında yürürlük tarihinin ertelenmesinin temelinde yasal boşluk oluşmasının önlenmesi amacı bulunuyor.
YOKSULLUK NAFAKASI KALDIRILDI MI?
Resmî Gazete'de yayımlanan AYM kararı yoksulluk nafakasını bütünüyle ortadan kaldırmıyor. Kararın konusu, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan “süresiz olarak” ibaresinin iptali.
Bu nedenle kararın doğrudan “nafaka tamamen kaldırıldı” şeklinde yorumlanması doğru değil. AYM'nin iptal kararı, yoksulluk nafakasının süresiz olmasına imkan veren mevcut hükümle ilgili.