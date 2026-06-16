2. finalist belli oldu! Survivor kim kazandı? 15 Haziran Pazartesi Survivor ikinci finalist kim oldu?
Survivor 2026'da büyük finale sayılı günler kala heyecan doruğa çıktı. İstanbul'da gerçekleştirilecek final öncesinde yarışmacılar ikinci final koltuğunu kazanmak için parkura çıkıyor. Yarışmanın ilk finalisti, 12 Haziran'da oynanan kritik mücadeleyi kazanarak adını finale yazdıran Mert Nobre olmuştu. TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde ise gözler ikinci finalistin belirlendiği oyuna çevrildi. Peki 15 Haziran Pazartesi Survivor'da ikinci finalist kim oldu, İstanbul biletini alan isim belli oldu mu? İşte Survivor'da ikinci finalist...
Survivor 2026'da final haftası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İlk finalist olarak İstanbul biletini kapan Mert Nobre'nin ardından gözler ikinci final koltuğuna çevrildi. Survivor'un yeni bölümde yarışmacılar finale bir adım daha yaklaşabilmek için kıyasıya mücadele bir mücadele içine girdi. Peki Survivor kim kazandı? 15 Haziran Pazartesi Survivor ikinci finalist kim oldu? İşte 15 Haziran Pazartesi Survivor bölümünde yaşananlar...
SURVIVOR'DA İLK FİNALİST KİM OLMUŞTU?
Survivor 2026'da ilk finalist, 12 Haziran Cuma akşamı oynanan bireysel dokunulmazlık ve final oyunlarının ardından belli olmuştu. Kritik mücadelede Mert Nobre ile Nefise karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Mert Nobre, İstanbul finaline gitmeye hak kazanan ilk yarışmacı oldu. Böylece Nobre, büyük final öncesinde önemli bir avantaj elde etti. İstanbul'daki final koltuğunun ilk sahibi olan Nobre, adını Survivor 2026 finaline yazdırdı.
15 HAZİRAN PAZARTESİ SURVIVOR İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?
15 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde ikinci finalist belli oldu. Bölümün sona ermesinin ardından İstanbul biletini alan ikinci isim netleşti. Survivor'da ikinci finalist Sercan oldu.
SURVIVOR KİM KAZANDI?
Survivor 2026'nın 15 Haziran Pazartesi tarihli bölümünde oynanan kritik oyunların kazananı, bölümün tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Yarışmacılar, İstanbul finaline adlarını yazdırabilmek için parkurda tüm güçlerini ortaya koyuyor. Final haftasına girilmesiyle birlikte her oyunun önemi daha da arttı. Kazanan isim, büyük final yolunda önemli bir avantaj elde edecek. İzleyiciler ise sonucu büyük bir heyecanla bekliyor.
SURVIVOR 2026 FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2026 büyük finali 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Final etabında yarışmacılar şampiyonluk kupası için mücadele edecek. İstanbul'da düzenlenecek final geceleri canlı yayınla ekranlara gelecek. Aylardır süren zorlu mücadelenin ardından Survivor 2026 şampiyonu belli olacak. Final haftasının izleyicilere büyük heyecan yaşatması bekleniyor.
SURVIVOR'DA SON ELENEN İSİM KİM OLDU?
Final haftası öncesinde Survivor'a veda eden son isim Deniz olmuştu. Eleme düellosunda Nefise ile karşı karşıya gelen Deniz, mücadeleyi kaybederek yarışmaya veda etti. Böylece finale kalan yarışmacı sayısı bir kişi daha azaldı. Kalan yarışmacılar ise İstanbul biletleri için mücadele etmeye devam ediyor. Büyük finale kısa süre kala rekabet zirveye ulaştı.