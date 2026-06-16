Survivor 2026'da final haftası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İlk finalist olarak İstanbul biletini kapan Mert Nobre'nin ardından gözler ikinci final koltuğuna çevrildi. Survivor'un yeni bölümde yarışmacılar finale bir adım daha yaklaşabilmek için kıyasıya mücadele bir mücadele içine girdi. Peki Survivor kim kazandı? 15 Haziran Pazartesi Survivor ikinci finalist kim oldu? İşte 15 Haziran Pazartesi Survivor bölümünde yaşananlar...