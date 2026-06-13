SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da 11 Haziran akşamı oynanan eleme düellosunun ardından yarışmaya veda eden isim Deniz oldu. Eleme gecesinde Nefise ile karşı karşıya gelen Deniz, son düelloda rakibine mağlup olarak adaya veda etti. Böylece İstanbul finali öncesinde yarışmacı sayısı bir kişi daha azaldı.