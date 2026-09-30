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        Haberler Bilgi Yaşam Suudi Arabistan - Türkiye vize kalktı mı? Vize olmadan Arabistan’a gidilir mi?

        Suudi Arabistan - Türkiye vize kalktı mı? Vize olmadan Arabistan’a gidilir mi?

        Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı. Arabistan ziyaretinde bulunacak vatandaşlar ''Suudi Arabistan - Türkiye vize kalktı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki vize olmadan Arabistan'a gidilir mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 21:22 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan – Türkiye arasında vize gelişmesi yaşanıyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı vize muafiyeti sağlanmasını öngören anlaşma, cumartesi gecesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Suudi Arabistan - Türkiye vize kalktı mı, vizesiz giriş olur mu?

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        SUUDİ ARABİSTAN BAKANLAR KURULU, TÜRKİYE İLE VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASINI ONAYLADI

        Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

        Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.

        Toplantıda, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı.

        Türkiye ve Suudi Arabistan, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısının ardından diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı.

        Bunun ardından, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak.

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        #arabistan
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