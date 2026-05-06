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        Haberler Bilgi Gündem TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR 2026 || 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir ve teşekkür alma şartları nelerdir?

        TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

        Takdir ve teşekkür belgesi almak isteyen milyonlarca öğrenci için kritik detaylar belli oldu! Hangi not ortalaması kaç puan getiriyor, kimler belge alabiliyor? 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için geçerli hesaplama yöntemleri ve şartlar tek tek açıklandı. Not ortalamanızı hemen hesaplayın, belge alıp alamayacağınızı öğrenin! Peki, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir ve teşekkür alma şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Takdir ve teşekkür belgesi hedefleyen milyonlarca öğrenci için merak edilen tüm ayrıntılar netleşti! Hangi not ortalaması hangi belgeyi getiriyor, kimler bu belgeleri almaya hak kazanıyor? 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademeler için geçerli hesaplama yöntemleri ve gerekli şartlar adım adım açıklandı. Not ortalamanızı kolayca hesaplayarak belge alıp alamayacağınızı hemen öğrenebilirsiniz. Peki, takdir ve teşekkür belgeleri kaç puanla alınır, başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

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        TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL ALINIR?

        İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının tüm kademelerinde belge alabilmek için belirli not şartları uygulanır. Buna göre öğrencilerin Türkçe dersinden en az 55, diğer tüm derslerden ise en az 45 puan alması gerekir. Bu koşullar sağlandıktan sonra dönem sonu ağırlıklı not ortalaması 70.00 ile 84.99 arasında olan öğrenciler “Teşekkür” belgesi, 85.00 ve üzeri ortalamaya sahip olanlar ise “Takdir” belgesi almaya hak kazanır.

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        TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

        Okullarda öğrenci ödül ve disiplin kurulları, derslerindeki çaba ve performansıyla öne çıkan öğrencileri belirli kriterlere göre ödüllendirir. Buna göre; özürsüz devamsızlığı 5 günü aşmayan, tüm derslerinden başarılı olan, dönem sonu ağırlıklı not ortalaması en az 70,00 olan ve davranış puanı 100 olan öğrenciler değerlendirmeye alınır.

        Bu şartları karşılayan öğrencilerden not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olanlar “Teşekkür” belgesi, 85,00 ve üzeri olanlar ise “Takdir” belgesi almaya hak kazanır. Ayrıca ortaöğretim süresi boyunca en az üç eğitim yılının tüm dönemlerinde takdir belgesi alan öğrenciler “Üstün Başarı Belgesi” ile ödüllendirilir.

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        TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse; Matematik dersinden 85 alıp haftada 5 saat gören bir öğrencinin katkı puanı 425 olur. Türkçe notu 90 ve ders saati 4 olan bir öğrenci için bu değer 360, Fen Bilimleri 80 ve 3 saat için 240, Tarih ise 70 not ve 2 saat ile 140 olarak hesaplanır.

        Bu durumda elde edilen katkı puanları 425, 360, 240 ve 140 şeklindedir. Toplamda 1165 puana ulaşılırken, haftalık ders saati toplamı 14’tür. Genel not ortalaması ise toplam puanın ders saatine bölünmesiyle bulunur ve bu örnekte sonuç 83.21 olarak hesaplanır.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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