TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

İlkokul 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin belge alabilmesi için belirli başarı şartlarını karşılaması gerekiyor.

Buna göre Türkçe dersinden yıl sonu puanının en az 55.00, diğer derslerin her birinden ise en az 45.00 olması şartıyla, dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 ile 84.99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85.00 ve üzeri olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

İftihar Belgesi ise yalnızca akademik başarıya göre değil, öğrencinin farklı alanlarda gösterdiği üstün performansa göre veriliyor. Ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ilk beş dereceye giren, sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif etkinliklerde dikkat çeken başarılar elde eden öğrenciler bu belgeyle ödüllendirilebiliyor. İlkokullarda sınıf öğretmeninin, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun kararıyla İftihar Belgesi verilebiliyor.

İftihar Belgesi alan öğrenciler, okulda düzenlenecek özel bir toplantı ya da törende diğer öğrencilere duyuruluyor. Ayrıca bu öğrencilerin isimleri ve fotoğrafları okulun internet sitesinde yayımlanabiliyor ve okulun uygun bir alanında sergilenebiliyor.