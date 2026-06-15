Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir ve Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır?
2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa süre kala öğrenciler ve velilerde karne heyecanı başladı. Dönem sonu notlarını e-Okul üzerinden kontrol eden öğrenciler, başarı ortalamalarına göre takdir ya da teşekkür belgesi almaya hak kazanıp kazanamayacaklarını araştırıyor. Peki, Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, karne ortalaması kaç olmalı? İşte merak edilen tüm detaylar...
İlkokul, ortaokul ve liselerde karne heyecanı yaklaşırken öğrenciler ile velilerin gündeminde takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, dönem sonu not ortalamasına göre başarı belgesi alıp alamayacağını öğrenmek için e-Okul notlarını kontrol etmeye başladı. Takdir ve teşekkür belgesi için gerekli puan aralıkları ile belge alma şartları da merak konusu oldu. Peki, takdir ve teşekkür belgesi almak için not ortalaması kaç olmalı? İşte 2026 yılı takdir-teşekkür hesaplama bilgileri ve belge alma koşulları...
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?
İlkokul 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin belge alabilmesi için belirli başarı şartlarını karşılaması gerekiyor.
Buna göre Türkçe dersinden yıl sonu puanının en az 55.00, diğer derslerin her birinden ise en az 45.00 olması şartıyla, dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 ile 84.99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85.00 ve üzeri olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.
İftihar Belgesi ise yalnızca akademik başarıya göre değil, öğrencinin farklı alanlarda gösterdiği üstün performansa göre veriliyor. Ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ilk beş dereceye giren, sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif etkinliklerde dikkat çeken başarılar elde eden öğrenciler bu belgeyle ödüllendirilebiliyor. İlkokullarda sınıf öğretmeninin, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun kararıyla İftihar Belgesi verilebiliyor.
İftihar Belgesi alan öğrenciler, okulda düzenlenecek özel bir toplantı ya da törende diğer öğrencilere duyuruluyor. Ayrıca bu öğrencilerin isimleri ve fotoğrafları okulun internet sitesinde yayımlanabiliyor ve okulun uygun bir alanında sergilenebiliyor.
LİSE'DE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELER?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
- 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
- 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
- Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Matematik notu 85 ve haftalık ders saati 5, (85×5=425)
Türkçe notu 90 ve haftalık ders saati 4, (90x4=360)
Fen Bilimleri notu 80 ve haftalık ders saati 3, (80x3=240)
Tarih notu 70 ve haftalık ders saati 2 ise, (70x2=140)
Katkı puanları sırasıyla 425, 360, 240 ve 140 olur. Bu katkı puanlarının toplamı 1165, toplam ders saati ise 14'tür. Ortalama, 1165'in 14'e bölünmesiyle hesaplanır ve sonuç 83.21 çıkar.
KİMLER TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALAMAZ?
Takdir, teşekkür ve iftihar belgesi alabilmek için öğrencilerin yalnızca başarı ortalamasını karşılaması yeterli olmuyor. Eğitim ve öğretim yılı içinde kınama ya da okul değiştirme yaptırımı alan öğrencilere, puan şartlarını sağlasalar dahi teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmiyor.