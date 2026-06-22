TBMM NE ZAMAN KAPANACAK 2026? TBMM tatile girdi mi? Meclis ne zaman kapanacak?

MECLİS (TBMM) NE ZAMAN KAPANACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz’da başlaması planlanan tatiline ilişkin karar değiştirildi ve çalışma süresinin uzatılması Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Alınan kararla birlikte Meclis’in yaz dönemi arası yapması beklenen tarihte tatile girmeyeceği, yasama faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddeleri kapsamında, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatil edilmesi öngörülen Meclis için yapılan düzenleme, Genel Kurul’un 16 Haziran’daki 102’nci birleşiminde kabul edildi ve karar Resmî Gazete’de yayımlandı.