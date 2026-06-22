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        Haberler Bilgi Gündem TBMM NE ZAMAN KAPANACAK 2026? TBMM tatile girdi mi? Meclis ne zaman kapanacak?

        TBMM NE ZAMAN KAPANACAK 2026? TBMM tatile girdi mi? Meclis ne zaman kapanacak?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2026 çalışma takvimi gündemdeki yerini koruyor. Genel Kurul'un son oturum tarihi ve yaz dönemi tatil süreci araştırılırken "Meclis ne zaman kapanacak?" sorusu yeniden öne çıkıyor. Peki, TBMM tatile girdi mi? Meclis ne zaman kapanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2026 çalışma takvimi kamuoyunda yakından takip ediliyor. Genel Kurul’un son oturum tarihi ve yaz tatili sürecine ilişkin detaylar araştırılırken, “Meclis ne zaman kapanacak?” sorusu yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, TBMM tatile girdi mi, Meclis ne zaman kapanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

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        MECLİS (TBMM) NE ZAMAN KAPANACAK?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz’da başlaması planlanan tatiline ilişkin karar değiştirildi ve çalışma süresinin uzatılması Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Alınan kararla birlikte Meclis’in yaz dönemi arası yapması beklenen tarihte tatile girmeyeceği, yasama faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

        Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddeleri kapsamında, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatil edilmesi öngörülen Meclis için yapılan düzenleme, Genel Kurul’un 16 Haziran’daki 102’nci birleşiminde kabul edildi ve karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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