Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! TCMB Eylül 2026 faiz kararı ne oldu?
TCMB Eylül 2026 faiz kararı açıklandı. Piyasaların yakından izlediği toplantıda gözler bu kez Merkez Bankası'nın verdiği kritik karara çevrildi. Peki, Eylül 2026 TCMB faiz kararı ne oldu? İşte, Eylül ayı faiz kararı…
Merkez Bankası'nın Eylül 2026 faiz kararı bugün belli oldu. TCMB'nin Temmuz ayında politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasının ardından gözler yeni karar için Para Politikası Kurulu'nun Eylül ayı faiz kararına çevrildi. İşte, TCMB Eylül faiz kararının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar…
TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
TCMB Para Politikası Kurulu, Eylül ayı toplantısını 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te duyuruldu.
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir.
EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİSİ NEYDİ?
AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Ankete katılan 25 ekonomistten 24'ü faiz değişikliği öngörmezken, 1 ekonomist 100 baz puanlık indirim bekliyor.