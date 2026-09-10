Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! TCMB Eylül 2026 faiz kararı ne oldu?

        Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! TCMB Eylül 2026 faiz kararı ne oldu?

        TCMB Eylül 2026 faiz kararı açıklandı. Piyasaların yakından izlediği toplantıda gözler bu kez Merkez Bankası'nın verdiği kritik karara çevrildi. Peki, Eylül 2026 TCMB faiz kararı ne oldu? İşte, Eylül ayı faiz kararı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 14:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Merkez Bankası'nın Eylül 2026 faiz kararı bugün belli oldu. TCMB'nin Temmuz ayında politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasının ardından gözler yeni karar için Para Politikası Kurulu'nun Eylül ayı faiz kararına çevrildi. İşte, TCMB Eylül faiz kararının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar…

        2

        TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

        TCMB Para Politikası Kurulu, Eylül ayı toplantısını 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te duyuruldu.

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir.

        3

        EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİSİ NEYDİ?

        AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Ankete katılan 25 ekonomistten 24'ü faiz değişikliği öngörmezken, 1 ekonomist 100 baz puanlık indirim bekliyor.

        4

        TEMMUZ AYINDA FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası, Temmuz ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Gecelik vadede borç verme faizi yüzde 40, borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde tutulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #merkez bankası
        #FAİZ
        #faiz kararı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor