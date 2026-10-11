TCMB’nin ekim ayı faiz kararı öncesinde gözler Para Politikası Kurulu’nun toplantı takvimine çevrildi. Merkez Bankası, 2026 yılı için belirlenen takvim doğrultusunda para politikası kararlarını açıklamaya devam ediyor. Ekim ayındaki toplantı sonrasında politika faizine ilişkin yeni karar kamuoyuyla paylaşılacak. Son toplantıda politika faizi yüzde 37’de sabit bırakılmıştı. Peki TCMB faiz toplantısı ne zaman yapılacak ve Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte Ekim 2026 TCMB faiz kararı tarihi ve merak edilen tüm detaylar...