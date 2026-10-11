TCMB faiz kararı toplantı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların yakından takip ettiği Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak karar, ezkonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu. Yatırımcılar ve vatandaşlar yeni toplantıda faiz oranlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB Ekim 2026 faiz kararı hangi gün ve saat kaçta belli olacak? İşte TCMB'nin Ekim 2026 faiz kararı toplantı tarihi ve açıklama saati...
TCMB’nin ekim ayı faiz kararı öncesinde gözler Para Politikası Kurulu’nun toplantı takvimine çevrildi. Merkez Bankası, 2026 yılı için belirlenen takvim doğrultusunda para politikası kararlarını açıklamaya devam ediyor. Ekim ayındaki toplantı sonrasında politika faizine ilişkin yeni karar kamuoyuyla paylaşılacak. Son toplantıda politika faizi yüzde 37’de sabit bırakılmıştı. Peki TCMB faiz toplantısı ne zaman yapılacak ve Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte Ekim 2026 TCMB faiz kararı tarihi ve merak edilen tüm detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılı takvimine göre Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararı ise aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.
TCMB FAİZ TOPLANTISI HANGİ GÜN?
TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayındaki faiz kararı için 22 Ekim Perşembe günü toplanacak. Kurulun toplantısının ardından alınan karar, TCMB’nin resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak.
Merkez Bankası, faiz kararlarını önceden açıklanan toplantı takvimi doğrultusunda belirliyor ve kararlar toplantı günü saat 14.00’te yayımlanıyor.
SON MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
TCMB Para Politikası Kurulu, 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu. Kurul aynı toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde bıraktı.
Ekim ayında politika faizinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise 22 Ekim’de gerçekleştirilecek toplantının ardından belli olacak.
EKİM 2026 FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası’nın takvimine göre 22 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısının faiz kararı saat 14.00’te açıklanacak. Kararın ardından TCMB’nin faiz oranlarına ilişkin değerlendirmeleri de takip edilecek.
Faiz kararı başta kredi, mevduat, döviz ve finans piyasaları olmak üzere ekonominin farklı alanlarında yakından izlenecek.
2026 TCMB FAİZ KARARI TAKVİMİ
TCMB’nin 2026 yılı takviminde ekim ayından sonra yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Aralık 2026 tarihinde yapılacak. Ekim toplantısının karar özeti ise 30 Ekim’de yayımlanacak.