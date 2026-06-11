Temmuz 2026 emekli zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı hesaplama
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği Temmuz 2026 maaş zammına ilişkin tablo netleşmeye başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler doğrultusunda oluşan 5 aylık enflasyon farkı, yapılacak artışta belirleyici olurken SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 6 aylık enflasyon verisine çevirdi. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve zam oranının hangi seviyeye ulaşacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte 2026 yılına ilişkin zam hesaplama detayları…
Temmuz 2026 emekli maaşı artışı için geri sayım devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verileri zam hesaplamalarında belirleyici oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,60’lık bir artış farkı oluşurken, kesin zam oranı için gözler Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Son verinin de eklenmesiyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşecek ve maaş artışları kesinlik kazanacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve toplamda yüzde kaç zam yapılacak? İşte Temmuz 2026 zammına dair son gelişmeler…
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?
Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesine yükseldi. Böylece yıllık enflasyon, son 7 ayın en yüksek düzeyine ulaşmış oldu.
5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU
TÜİK Mayıs ayı enflasyon verisini 1,71 olarak açıkladı. Mayıs ayı enflasyonu sonrası kesinleşen SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde 16,60 oldu.
EMEKLİ MAAŞI TAHMİNLERİ NE YÖNDE?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
"Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.
Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşlarında 2024 yılının Ocak ayından bu yana her 6 ayda bir artış uygulanıyor. 2025 yılı boyunca yapılan zamlar, son 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenmişti. 2026 yılı Ocak ayında ise memur maaş artış oranının enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, en düşük emekli aylığı bu oran baz alınarak 20 bin TL seviyesine yükseltildi.
Temmuz ayında yapılacak artışın da 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlenmesi bekleniyor. Buna göre en düşük emekli maaşının; beklenti anketlerine göre 23 bin 680 TL, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre 23 bin 580 TL ve son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23 bin 880 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.