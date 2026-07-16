The Odyssey konusu nedir, oyuncuları kimler? The Odyssey ne zaman vizyona girecek?
Usta yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey için ilk fragman izleyiciyle buluştu. Homeros'un ölümsüz destanı Odysseia'dan uyarlanan yapım, Truva Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'un destansı yolculuğunu beyaz perdeye taşıyor. Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı film, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve IMAX teknolojisiyle çekilen görkemli sahneleriyle şimdiden sinema dünyasının en çok konuşulan yapımları arasına girdi. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte filmin konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi yeniden gündeme geldi. Sinemaseverler, Christopher Nolan'ın yeni filminin ne zaman vizyona gireceğini ve hangi isimlerin kadroda yer aldığını araştırıyor. Peki, The Odyssey konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girecek? İşte The Odyssey filmi konusu ve oyuncuları...
Christopher Nolan, Oscar ödüllü Oppenheimer'ın ardından yeni filmiyle yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü yönetmenin Homeros'un efsanevi destanı Odysseia'dan uyarladığı The Odyssey, ilk fragmanıyla büyük ilgi gördü. Dev bütçesi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici görsel dünyasıyla dikkat çeken film, şimdiden yılın en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Fragmanda yer alan Truva Atı sahneleri ve mitolojik yaratıklar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, The Odyssey konusu nedir, oyuncuları kimler? The Odyssey ne zaman vizyona girecek, gerçek bir hikaye mi? İşte detaylar...
THE ODYSSEY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
The Odyssey, Antik Yunan şairi Homeros'un dünyaca ünlü destanı Odysseiadan sinemaya uyarlandı.
Film, Truva Savaşı'nın sona ermesinin ardından İthaka Kralı Odysseus'un evine dönüş yolculuğunu konu alıyor. Ancak bu yolculuk düşündüğünden çok daha uzun ve tehlikeli oluyor. Denizlerde fırtınalarla mücadele eden Odysseus, mitolojik yaratıklar, tanrıların gazabı ve ölümcül sınavlarla karşı karşıya kalırken ailesine kavuşabilmek için büyük bir mücadele veriyor.
Christopher Nolan'ın yorumuyla yeniden hayat bulan hikâye, aksiyon, macera ve mitolojiyi etkileyici görsellerle buluşturuyor.
THE ODYSSEY OYUNCULARI KİMLER?
Matt Damon (Odysseus)
Anne Hathaway (Penelope)
Tom Holland (Telemachus)
Zendaya
Lupita Nyong'o
Charlize Theron
Mia Goth
Benny Safdie
Jon Bernthal
John Leguizamo
İLK FRAGMANDA NELER DİKKAT ÇEKTİ?
Universal Pictures tarafından paylaşılan ilk fragman, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.
Fragmanda Odysseus'un ordusuyla birlikte gemi kazası geçirdiği, tehlikelerle dolu deniz yolculuğuna çıktığı ve Truva Atı'nın içerisinde yer aldığı sahneler öne çıkıyor.
Ayrıca mağaralarda ilerlediği sırada gölgeler arasından beliren devasa mitolojik yaratık da fragmanın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.
Tom Holland'ın canlandırdığı Telemachus ve Anne Hathaway'in hayat verdiği Penelope karakterleri de kısa görüntülerle ilk kez izleyici karşısına çıktı.
THE ODYSSEY NEREDE ÇEKİLDİ?
Universal Pictures, filmin tamamen yeni nesil IMAX film teknolojisi kullanılarak dünyanın farklı noktalarında çekildiğini açıkladı.
Christopher Nolan'ın büyük ölçekli pratik efekt kullanımı ve gerçek mekan tercihleri, filmin görsel kalitesine yönelik beklentiyi daha da artırdı.
THE ODYSSEY NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Christopher Nolan imzalı The Odyssey, 17 Temmuz 2026 tarihinde sinemalarda vizyona girecek.
Yılın en iddialı yapımları arasında gösterilen film, özellikle Nolan hayranları ve mitoloji tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. IMAX formatında gösterime girecek yapımın, gişede de önemli bir başarı elde etmesi bekleniyor.