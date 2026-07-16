İLK FRAGMANDA NELER DİKKAT ÇEKTİ?

Universal Pictures tarafından paylaşılan ilk fragman, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

Fragmanda Odysseus'un ordusuyla birlikte gemi kazası geçirdiği, tehlikelerle dolu deniz yolculuğuna çıktığı ve Truva Atı'nın içerisinde yer aldığı sahneler öne çıkıyor.

Ayrıca mağaralarda ilerlediği sırada gölgeler arasından beliren devasa mitolojik yaratık da fragmanın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Tom Holland'ın canlandırdığı Telemachus ve Anne Hathaway'in hayat verdiği Penelope karakterleri de kısa görüntülerle ilk kez izleyici karşısına çıktı.