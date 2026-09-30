TOKİ 383 arsa satışında son gün! 2026 TOKİ açık artırma arsa satış listesi: TOKİ arsa satışı teklif verme ekranı nasıl açılır?

TOKİ arsa satışında açık artırma sürecinin son gününe gelindi. Toplam muhammen bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan 383 arsa açık artırma yöntemiyle satışa sunulurken, vatandaşlar tekliflerini fiziki olarak veya internet üzerinden iletebiliyor. Satışa çıkarılan arsaların illere göre listesi de TOKİ tarafından yayımlandı. İşte, 2026 TOKİ arsa açık artırma ve teklif verme ekranı...