TOKİ 383 arsa satışında son gün! 2026 TOKİ açık artırma arsa satış listesi: TOKİ arsa satışı teklif verme ekranı nasıl açılır?
TOKİ arsa satışında 30 Eylül Çarşamba günü itibarıyla açık artırmanın son gününe gelindi. 48 ilde bulunan 383 arsanın satışa çıkarıldığı TOKİ açık artırmasında teklifler fiziki olarak ve internet üzerinden alınırken, arsa satış listesi ve online teklif verme ekranı da araştırılıyor. İşte, 2026 TOKİ arsa satışı açık artırma teklif verme ekranı…
TOKİ arsa satışında açık artırma sürecinin son gününe gelindi. Toplam muhammen bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan 383 arsa açık artırma yöntemiyle satışa sunulurken, vatandaşlar tekliflerini fiziki olarak veya internet üzerinden iletebiliyor. Satışa çıkarılan arsaların illere göre listesi de TOKİ tarafından yayımlandı. İşte, 2026 TOKİ arsa açık artırma ve teklif verme ekranı...
TOKİ ARSA AÇIK ARTIRMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ arsa açık artırmaları 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştiriliyor. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenleniyor.
Açık artırmaya internet üzerinden de katılım sağlanabiliyor. TOKİ arsa satışı için online teklif verme işlemleri muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.
TOKİ ARSA SATIŞI TEKLİF VERME EKRANI NASIL AÇILIR?
TOKİ arsa açık artırmasına internetten katılmak isteyenlerin muzayede.emlakyonetim.com.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Sitede yer alan müzayede seçenekleri üzerinden satışa çıkarılan taşınmazlar incelenebiliyor ve uygun arsalar için teklif sürecine geçilebiliyor.
TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞ LİSTESİNDE HANGİ İLLER VAR?
Açık artırmada Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan toplam 383 arsa satışa sunuluyor.
Arsaların toplam büyüklüğü 1 milyon 684 bin 690 metrekare, muhammen bedeli ise 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olarak açıklandı.
TOKİ ARSA SATIŞINDA ÖDEME ŞARTLARI NELER?
Satışa çıkarılan arsalar konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan gibi farklı niteliklere sahip.