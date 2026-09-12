TOKİ İstanbul kiralık konut başvurularında geri sayım sürüyor. Son açıklamalarla birlikte başvuru tarihleri, ilk etapta kaç konut için başvuru alınacağı ve projede uygulanacak kira bedelleri netleşti. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması ve ilk etapta 1.071 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut başvurusu ne zaman, 15 bin kiralık konut başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesi kira bedelleri...