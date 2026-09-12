TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru takvimi 2026: TOKİ 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlıyor
TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde başvuru tarihi ve şartları belli oldu. Projenin ilk etabında tamamlanan 1.071 konut için başvurular alınacak ve hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Açıklanan şartlara göre 18 yaşını tamamlamış, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler projeye başvurabilecek. Başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmesi, hane gelirinin 100 bin TL'nin altında olması ve üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor. TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde kira bedelleri konut tipine göre 10 bin TL'den başlayarak 18 bin TL'ye kadar çıkacak. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut başvurusu ne zaman, TOKİ 15 bin kiralık konut başvuru şartları neler ve e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır? İşte 2026 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesine başvuru takvimi...
TOKİ İstanbul kiralık konut başvurularında geri sayım sürüyor. Son açıklamalarla birlikte başvuru tarihleri, ilk etapta kaç konut için başvuru alınacağı ve projede uygulanacak kira bedelleri netleşti. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması ve ilk etapta 1.071 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut başvurusu ne zaman, 15 bin kiralık konut başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesi kira bedelleri...
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 25 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.
İlk etapta yapımı tamamlanan 1.071 kiralık konut için başvuru alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirlenmesi planlanıyor. İlk 1.071 konutun anahtar teslimlerinin ise Ekim 2026 içerisinde yapılması hedefleniyor.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ İstanbul kiralık konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşların belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Açıklanan başvuru koşulları şöyle:
18 yaşını tamamlamış olmak,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Evli olmak,
Aylık hane gelirinin 100 bin TL'den az olması,
En az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olmak,
Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması.
Başvuru şartlarının tamamının sağlanması gerekiyor. Özellikle İstanbul'da en az bir yıllık ikamet şartı ve hane geliri kriteri, projeye başvuracak vatandaşların dikkat etmesi gereken başlıklar arasında bulunuyor.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru tarihleri arasında e-Devlet'te TOKİ Başkanlığı hizmetleri içerisinde yer alan “Konut / İşyeri Başvuru” ekranı üzerinden işlem gerçekleştirilebilecek.
İlk etapta 1.071 konut için alınacak başvuruların ardından hak sahipleri kura ile belirlenecek. Başvuru için herhangi bir ücret alınmayacağı açıklandı.
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TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT KİRA FİYATLARI NE KADAR?
TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde kira bedelleri konutların büyüklüğüne göre değişecek. Açıklanan başlangıç kira bedelleri şu şekilde:
1+1 konut: 10 bin TL
2+1 konut: 12 bin TL
3+1 konut: 15 bin TL
4+1 konut: 18 bin TL
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?
İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konutun 12 ilçede hayata geçirilmesi planlanıyor. Konutların yer alacağı ilçeler dört ayrı grup halinde belirlendi.
1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar
2. Grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal
3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören
4. Grup: Arnavutköy
TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA VERİLECEK?
TOKİ İstanbul kiralık sosyal konutları 3 yıllığına kiralanacak. Üç yıllık sürenin ardından yeni hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirlenmesi planlanıyor.
Açıklanan modele göre kiralama süresinin tamamlanmasının ardından konutların durumu ve yeni hak sahipleri yeniden değerlendirilecek.
İLK TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde ilk etapta tamamlanan 1.071 konutun anahtar teslimlerinin Ekim 2026 içerisinde yapılması hedefleniyor.
14-25 Eylül tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından hak sahiplerinin belirlenmesi ve teslim sürecinin başlatılması planlanıyor. Böylece İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinin ilk etabı hayata geçirilmiş olacak.