TOKİ kiralık konut başvuru ekranı e-Devlet 2026: İstanbul'da 12 ilçede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 TOKİ kiralık ev başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
İstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları bugün başladı. İlk etapta 1.071 konutun kura ile tahsis edileceği projede, farklı ilçelerde yer alan 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri için başvurular 25 Eylül 2026'ya kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabilecek. TOKİ kiralık konut başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve konutların bulunduğu ilçeleri araştırıyor. İşte e-Devlet TOKİ kiralık konut başvuru ekranı ve 2026 başvuru detayları…
İstanbul'da TOKİ kiralık konut başvuruları için süreç başladı. 14 Eylül'de başlayan başvurular 25 Eylül 2026'ya kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek. İlk etapta 12 ilçede 1.071 kiralık sosyal konut için başvuru alınırken, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunulacak. TOKİ kiralık konut başvuru şartları, kira fiyatları ve başvuru ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ kiralık ev başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, İstanbul'da 12 ilçede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 kiralık konut başvuru ekranı ve şartları…
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi için başvurular 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Başvurular 25 Eylül 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" ekranı üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru durumu da aynı hizmet menüsünden takip edilebilecek.
İSTANBUL'DA İKAMET ŞARTI VAR MI?
Projede ilçe ikamet şartı bulunmuyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, açıklanan gruplardaki ilçelerden istedikleri bölge için başvuru yapabilecek.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ'nin resmi proje bilgilerine göre kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Başvuru için aranan temel koşullar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
Evli olmak
En az 1 yıldır kesintisiz şekilde İstanbul'da ikamet etmek
Başvuru sahibi veya eşi adına Türkiye sınırları içinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konut bulunmamak
Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak
Önceki sosyal konut projelerinde veya İlk Evim Arsa projesinde aktif asil ya da yedek hak sahipliği bulunmamak
Hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması
Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın almamış veya satmamış olmak
Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Ayrıca 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacak.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?
İstanbul'daki ilk etap kiralık sosyal konut projesinde toplam 1.071 konut 12 ilçede tahsis edilecek. Konutlar dört ayrı grup halinde değerlendirilecek.
1. grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar
2. grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal
3. grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören
4. grup: Arnavutköy
İlk etapta 291 konut birinci gruba, 330 konut ikinci gruba, 360 konut üçüncü gruba ve 90 konut dördüncü gruba ayrıldı. İstanbul'da yaşayan başvuru sahipleri kendi ilçeleri dışında bulunan gruplar için de başvuruda bulunabilecek.
TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRALARI NE KADAR?
Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı konut tipi bulunuyor. Kira bedelleri konut tipine göre belirlenirken fiyatlar 10 bin TL'den başlıyor.
1+1 konut: 10 bin TL
2+1 konut: 12 bin TL
3+1 konut: 15 bin TL
4+1 konut: 18 bin TL
TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUTLARDA KİRA ARTIŞI OLACAK MI?
Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. Kira bedelleri konut teslim tarihinden itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranında artış uygulanacak.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İlk etapta yer alan 1.071 kiralık sosyal konut için kura çekimi ve teslim sürecinin Ekim 2026'da başlaması planlanıyor. Hak sahipleri konutlardan 3 yıl süreyle yararlanabilecek. Üç yıllık tahsis süresinin sonunda ek süre verilmeyecek ve yeni hak sahipleri kura ile belirlenecek.
KİRA ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILACAK?
Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.
TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ KAÇ KONUT OLACAK?
İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinin toplamda 15 bin konuta ulaşması hedefleniyor. İlk etapta yapımı tamamlanan 1.071 konut için başvurular alınırken, ilerleyen süreçte projenin kapsamının genişletilmesi planlanıyor.
Örnek TOKİ kiralık konut görselleri;