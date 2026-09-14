TOKİ kiralık konut başvuru ekranı e-Devlet 2026: İstanbul'da 12 ilçede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 TOKİ kiralık ev başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin resmi proje bilgilerine göre kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Başvuru için aranan temel koşullar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak

Evli olmak

En az 1 yıldır kesintisiz şekilde İstanbul'da ikamet etmek

Başvuru sahibi veya eşi adına Türkiye sınırları içinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konut bulunmamak

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak

Önceki sosyal konut projelerinde veya İlk Evim Arsa projesinde aktif asil ya da yedek hak sahipliği bulunmamak

Hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın almamış veya satmamış olmak

Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Ayrıca 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacak.