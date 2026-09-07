TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI 2026: TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarına göre, proje kapsamında uygulanacak şartların belirlenmesine yönelik çalışmalar son aşamaya geldi.

Bakan Kurum, hazırlanan başvuru kriterlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağını ve vatandaşların hangi koşullarla başvuru yapabileceğinin daha sonra duyurulacağını belirtti. Kurum ayrıca, “15 bin kiralık konut projesinden bir kısmının teslimini İstanbul’da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.