TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI 2026: TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kiralık sosyal konut projesi için hazırlıklar devam ediyor. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan projede başvuru süreci, şartlar ve kira bedellerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk teslimlerin Eylül ayında yapılmasının hedeflendiğini belirtirken, projenin son şartlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Peki, TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilecek, şartlar ve kira fiyatları nasıl olacak? İşte projeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
TOKİ tarafından İstanbul’da uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesi için çalışmalar devam ederken, vatandaşların gözü başvuru süreci ve proje detaylarına çevrildi. Yüksek kira maliyetlerine karşı alternatif bir çözüm oluşturması hedeflenen projede, başvuru şartları, kira tutarları ve kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin yeni kiralık konut modeli kapsamında ilk teslimlerin eylül ayında başlamasının planlandığını açıkladı. TOKİ’nin ilk kez hayata geçireceği kiralık sosyal konut uygulamasıyla İstanbul’da barınma maliyetlerinin azaltılması ve dar gelirli vatandaşların daha uygun koşullarda konuta erişebilmesi amaçlanıyor. Peki, TOKİ 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak ve kira bedelleri ne kadar belirlenecek? İşte İstanbul TOKİ kiralık konut projesiyle ilgili tüm merak edilenler...
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarına göre, proje kapsamında uygulanacak şartların belirlenmesine yönelik çalışmalar son aşamaya geldi.
Bakan Kurum, hazırlanan başvuru kriterlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağını ve vatandaşların hangi koşullarla başvuru yapabileceğinin daha sonra duyurulacağını belirtti. Kurum ayrıca, “15 bin kiralık konut projesinden bir kısmının teslimini İstanbul’da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?
TOKİ'nin mevcut sosyal konut uygulamalarında başvurular proje ve kampanyaya göre e-Devlet, yetkili bankalar veya TOKİ'nin ilan ettiği başvuru kanalları üzerinden alınabiliyor. Ancak İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesinin başvuru yöntemi henüz resmi olarak açıklanmadı.
Bu nedenle vatandaşların sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan başvuru formlarına itibar etmemesi gerekiyor. Başvuru yöntemi, tarihleri ve gerekli belgeler TOKİ veya Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuruyla kesinleşecek.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru koşulları henüz kesinleşmedi. Projeye ilişkin detayların, hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Yetkililer tarafından yapılan önceki açıklamalarda, kiralık sosyal konut modelinin öncelikli olarak dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olacağı belirtildi. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde konut ihtiyacı bulunan vatandaşların da değerlendirme kapsamına alınabileceği ifade edildi. TOKİ Başkanı Levent Sungur da uygulamanın dar gelirli kesimlere yönelik olacağını ve belirli ikamet şartları çerçevesinde yürütüleceğini açıklamıştı.
Bununla birlikte gelir kriteri, yaş sınırı, İstanbul’da ikamet süresi, üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmaması ve hane halkına ilişkin şartlar gibi ayrıntılar henüz netleşmedi. Kesin başvuru şartlarının, TOKİ tarafından yayımlanacak resmi ilanla birlikte açıklanması bekleniyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRASI NE KADAR OLACAK?
TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut projesinde kira ücretlerinin, mevcut piyasa koşullarına göre daha uygun seviyelerde belirlenmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un daha önce yaptığı açıklamalarda, bölgede 30 bin TL seviyesinde olan bir kira bedelinin altında, hatta yaklaşık yarısı seviyesinde bir fiyatlandırma yapılabileceği ifade edilmişti.
Projede kira tutarlarının tüm konutlar için tek bir rakam olarak belirlenmesi yerine, konutun bulunduğu bölgedeki kira piyasası ve şartlara göre farklılık göstermesi bekleniyor. Bu nedenle sosyal medyada yer alan “TOKİ kiralık konutlarda kira 10 bin TL olacak” gibi kesin ifadelerin şu aşamada resmi bir bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
TOKİ kiralık sosyal konut projesinde uygulanacak kira bedelleri ve fiyatlandırma yöntemi, başvuru şartlarıyla birlikte yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT NEREDE OLACAK?
TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut projesinin kent genelinde uygulanması planlanıyor. Konutların hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası’nda inşa edilmesi öngörülürken, proje kapsamında hangi ilçelerde çalışma yapılacağına ilişkin detayların ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.
İstanbul’da artan kira maliyetleri karşısında dar gelirli vatandaşlara daha ulaşılabilir konut imkanı sunmayı amaçlayan proje, yalnızca İstanbul ile sınırlı olacak şekilde planlanıyor. TOKİ’nin yeni kiralık sosyal konut modeliyle, özellikle yüksek kira baskısının yaşandığı bölgelerde uygun fiyatlı barınma desteği sağlanması hedefleniyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk teslim tarihine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje kapsamındaki konutların bir bölümünün Eylül 2026 içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Bakan Kurum, konutların yapım sürecinin tamamlandığını ve ilk teslimlerin İstanbul’daki vatandaşlara gerçekleştirileceğini belirtti. Projede başvuru sürecine ilişkin detayların ise teslim takvimiyle birlikte netleşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından projenin nihai şartlarının açıklanmasının ardından, TOKİ kiralık konut başvuruları, yararlanma kriterleri, kura veya tahsis yöntemi gibi merak edilen başlıkların da kesinlik kazanması öngörülüyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YIL KİRALANACAK?
TOKİ’nin İstanbul’da uygulayacağı kiralık sosyal konut modelinde kiralama süresine ilişkin detaylar merak ediliyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, konutların vatandaşlara ilk aşamada 3 yıllık dönemler halinde kiralanmasının planlandığı bilgisi paylaşılmıştı.
Yeni model kapsamında konutların bakım, işletme ve yönetim süreçlerinin de kamu eliyle yürütülmesi öngörülüyor. Ancak kira sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, hak sahiplerinin hangi koşullarda konutta kalmaya devam edeceği ve 3 yıllık sürenin ardından nasıl bir yol izleneceği henüz netleşmedi.