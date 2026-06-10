TOKİ KONUT KAMPANYASI 2026: TOKİ konut kampanyasında ikametgah şartı var mı? 2026 TOKİ konut kampanyası ödeme planı
2026 TOKİ kampanyasında ödeme planında peşinat, uzun vadeli taksitler ve çeşitli indirim seçenekleri öne çıkarken; ikametgah şartı ise başvuru yapılan il ve özel durumlara göre değişiklik gösterebiliyor. Başvuru koşulları ve tüm detaylar kampanya kapsamında netleşiyor. Başvuru sürecine dair kritik bilgiler haberin detaylarında yer alıyor.
2026 TOKİ kampanyasında ödeme planında peşinat, uzun vadeli taksitler ve çeşitli indirim seçenekleri öne çıkarken; ikametgah şartı ise başvuru yapılan il ve özel durumlara göre değişiklik gösterebiliyor. Başvuru koşulları ve tüm detaylar kampanya kapsamında netleşiyor. Başvuru sürecine dair kritik bilgiler haberin detaylarında yer alıyor.
2026 TOKİ KAMPANYASINDA İKAMETGAH ŞARTI VAR MI?
Kampanya kapsamında ikametgah, gelir durumu, ön başvuru veya kura gibi şartların aranmayacağı belirtiliyor. Başvuru yapacak kişilerin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış bulunması ve kendisi ile eşine ait herhangi bir konutun olmaması gerekiyor.
2026 TOKİ ÖDEME PLANLARI
Konutlar vatandaşlara üç farklı ödeme planı seçeneğiyle sunulacak. İlk seçenekte, konutun peşin alınması durumunda yüzde 25 indirim uygulanacak.
İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat ödenmesinin ardından kalan tutar 72 ay vade ile taksitlendirilecek ve ayrıca yüzde 8 oranında indirim imkânı sağlanacak.
Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra (30 Haziran 2027’ye kadar) ödenecek. Kalan tutar için 60 ay vade imkânı sunulacak ve sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ödeme süreci başlayacak.