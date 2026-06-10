TOKİ KONUT KAMPANYASI 2026: TOKİ konut kampanyasında ikametgah şartı var mı? 2026 TOKİ konut kampanyası ödeme planı

2026 TOKİ KAMPANYASINDA İKAMETGAH ŞARTI VAR MI?

Kampanya kapsamında ikametgah, gelir durumu, ön başvuru veya kura gibi şartların aranmayacağı belirtiliyor. Başvuru yapacak kişilerin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış bulunması ve kendisi ile eşine ait herhangi bir konutun olmaması gerekiyor.