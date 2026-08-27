TOLGA AKIŞ KİMDİR, NEDEN GÖZALTINA ALINDI? Manifest'in menajeri Tolga Akış gözaltına mı alındı? Tolga Akış kaç yaşında, evli mi, nereli?
Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Akış'ın gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü süreçle ilgili ayrıntılar merak edilirken, kamuoyu soruşturmanın kapsamına ilişkin açıklamalara odaklandı. Peki, Tolga Akış kimdir, hangi nedenle gözaltına alındı? İşte yaşanan son gelişmeler ve soruşturmayla ilgili detaylar...
Manifest grubuyla tanınan yapımcı ve menajer Tolga Akış hakkında başlatılan soruşturma gündemdeki yerini aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Akış’ın gözaltına alındığı bildirildi. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen incelemenin detayları araştırılırken, gözler soruşturmanın nedenine ve Tolga Akış hakkında yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Tolga Akış kimdir, neden gözaltına alındı? İşte soruşturmayla ilgili merak edilen son bilgiler...
TOLGA AKIŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
Akış hakkında 'Müstehcenlik', 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
TOLGA AKIŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Tolga Akış 1984’te Bursa’da dünyaya geldi. İstanbul'da üniversite okuyan Akış, iş hayatına da erken yaşta atıldı.
TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali’nde çalışarak devam etti.
İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.
Reklam alanında başarılı çalışmalar yapan Akış, birçok ünlü isimle birlikte çalışıyor.
Tolga Akış, sanatçı yönetimi ve kreatif strateji alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Son yıllarda YouTube projeleri ve Türkiye'nin ilk kız grubu olarak duyurulan Manifest projesinin yaratıcı ekibinde yer almasıyla yeniden gündeme geldi.
Tolga Akış, 2025 yılında Gizem Kaya ile evlenmiştir. Daha önce şarkıcı Zeynep Bastık ile evli olan Akış’ın bu evliliği 2022 yılında sona ermiştir.