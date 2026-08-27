TOLGA AKIŞ KİMDİR, NEDEN GÖZALTINA ALINDI? Manifest'in menajeri Tolga Akış gözaltına mı alındı? Tolga Akış kaç yaşında, evli mi, nereli?

TOLGA AKIŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tolga Akış 1984’te Bursa’da dünyaya geldi. İstanbul'da üniversite okuyan Akış, iş hayatına da erken yaşta atıldı.

TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali’nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.

Reklam alanında başarılı çalışmalar yapan Akış, birçok ünlü isimle birlikte çalışıyor.

Tolga Akış, sanatçı yönetimi ve kreatif strateji alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Son yıllarda YouTube projeleri ve Türkiye'nin ilk kız grubu olarak duyurulan Manifest projesinin yaratıcı ekibinde yer almasıyla yeniden gündeme geldi.

Tolga Akış, 2025 yılında Gizem Kaya ile evlenmiştir. Daha önce şarkıcı Zeynep Bastık ile evli olan Akış’ın bu evliliği 2022 yılında sona ermiştir.