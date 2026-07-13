Torba Yasa çıkacak mı, ne zaman ve Meclis'ten geçti mi? Torba Yasa maddeleri ve içeriği

TORBA YASA TEKLİFİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALIYOR, SON DURUM NE?

Yasa teklifine göre yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında 20 bin lira olarak ödenen en düşük aylık ödeme tutarı 2026 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılacak. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre oran yüzde 17.76. Böylece en düşük emekli aylığı 3 bin 552 lira artarak 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

TURİZM SEKTÖRÜNE İSTİHDAM DESTEĞİ

Yasa teklifiyle turizm sektöründeki istihdam yapısını korumak amacıyla geçici bir sigorta primi desteği mekanizması ihdas edilecek. Komşu ülkelerdeki siyasi gelişmeler, çatışmalar ve güvenlik riskleri sebebiyle turizm tesislerinin doluluk oranlarında yaşanan düşüş ve artan maliyet baskısı dikkate alınarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesi olan konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde, bildirdikleri sigortalıların prim gün sayısı üzerinden günlük 116.67 lira (aylık yaklaşık 3 bin 500 lira) prim desteği mahsup yoluyla sağlanacak.