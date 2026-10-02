Torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2026 Torba yasa maddeleri belli oldu mu, Meclis gündeminde neler var?
Torba yasa son durum için gözler 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayan TBMM'ye çevrildi. Meclis gündemindeki yeni kanun teklifleriyle birlikte torba yasada yer alması beklenen düzenlemeler ve yasanın çıkış tarihi araştırılıyor. Peki, Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, 2026 Torba yasa maddeleri ve Meclis gündemindeki konular…
TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte torba yasa başlığı altında takip edilen düzenlemeler yeniden gündeme geldi. Yeni dönemde Meclis'e sunulacak teklifler ve görüşülecek düzenlemeler, torba yasanın kapsamına ilişkin beklentileri de şekillendirecek. Peki, 2026 Torba yasa maddeleri belli oldu mu, Meclis gündeminde neler var? İşte, Torba yasa maddeleri hakkında merak edilenler…
2026 TORBA YASA ÇIKTI MI, MECLİS'E GELDİ Mİ?
2026 torba yasa kapsamında değerlendirilen düzenlemeler henüz tek bir kanun teklifi altında birleşmiş değil. TBMM kayıtlarında farklı tarihlerde sunulmuş çok sayıda kanun teklifi bulunuyor. Bu teklifler arasında Türk Kızılay Kanun Teklifi ve Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi gibi farklı alanlara ilişkin düzenlemeler yer alıyor.
Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte komisyonlarda bulunan teklifler ile Genel Kurul gündemindeki düzenlemelerin yasama süreçleri devam edecek. Yeni bir torba yasa teklifi hazırlanması halinde düzenlemenin kapsamı ve madde sayısı, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Torba yasanın ne zaman çıkacağına ilişkin kesin bir tarih bulunmuyor. TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla kanun tekliflerinin komisyon ve Genel Kurul süreçleri devam ederken, torba yasa için açıklanmış kesin bir yasalaşma takvimi bulunmuyor.
Yeni bir torba yasa teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması, ilgili komisyonda görüşülmesi ve Genel Kurulda kabul edilmesi gerekiyor. Ardından Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yasalaşma süreci tamamlanacak.
2026 TORBA YASADA NELER VAR?
2026 torba yasa kapsamında hangi maddelerin yer alacağı henüz kesinleşmiş değil. TBMM gündeminde farklı alanlara ilişkin çok sayıda kanun teklifi bulunurken, yeni yasama döneminde görüşülecek düzenlemeler yakından takip ediliyor.
Türk Kızılay Kanun Teklifi ile kurumun afet, savaş, sağlık ve insani yardım faaliyetlerine ilişkin görev ve yetkilerinin yanı sıra bazı vergi ve harç muafiyetleri, yardım malzemelerinin ithalatına yönelik gümrük kolaylıkları ve afet dönemlerinde görev yapan personele yönelik düzenlemeler öngörülüyor. Teklif TBMM kayıtlarında gündemde bulunuyor.
DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA YENİ DÜZENLEME
TBMM komisyonlarında yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bir kanun teklifi de bulunuyor. 10 Ağustos 2026'da Meclis Başkanlığına sunulan teklifte platformlara izin belgesi verilmesi, Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu, yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak idari yaptırımlar ve Türk hukukunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Teklifin son durumu TBMM kayıtlarında komisyonda olarak gösteriliyor.
ÇOCUK KORUMA VE DİJİTAL TELİF DÜZENLEMELERİ
Meclis komisyonlarında çocukların suçtan korunması, çocuklara yönelik yaptırımlar ve infaz süreçlerine ilişkin düzenlemeler içeren teklifler bulunuyor. Okullarda güvenli eğitim ortamının oluşturulması ve çocukların fiziksel, ruhsal ve dijital tehditlerden korunmasına yönelik teklifler de Meclis gündeminde yer alıyor.
Bunun yanında dijital platformlar ile haber kuruluşları arasındaki gelir paylaşımı ve çevrimiçi haber içeriklerinin telif haklarına ilişkin düzenlemeler de takip edilen başlıklar arasında bulunuyor.
13. YARGI PAKETİ VE DİĞER DÜZENLEMELER
Yargı alanındaki düzenlemeler de yeni yasama döneminde takip edilen başlıklar arasında. TBMM kayıtlarında yargı alanında farklı kanun teklifleri bulunurken, kamuoyunda 13. Yargı Paketi olarak takip edilen hazırlıklar da gündemdeki yerini koruyor. TBMM'de ayrıca çocuk koruma ve farklı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifler de yer alıyor.
Nafaka, boşanma süreçleri ve sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeler de kamuoyunda takip edilen başlıklar arasında bulunuyor. Bu konuların 2026 torba yasasında yer alıp almayacağı ise ilgili kanun tekliflerinin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.
TBMM gündemindeki bu düzenlemelerin tamamı doğrudan 2026 torba yasa maddesi olarak değerlendirilmiyor. Yeni bir torba yasa teklifinin hazırlanması halinde hangi düzenlemelerin kapsamda yer alacağı, teklifin Meclis'e sunulmasıyla kesinleşecek.