2026 TORBA YASA ÇIKTI MI, MECLİS'E GELDİ Mİ?

2026 torba yasa kapsamında değerlendirilen düzenlemeler henüz tek bir kanun teklifi altında birleşmiş değil. TBMM kayıtlarında farklı tarihlerde sunulmuş çok sayıda kanun teklifi bulunuyor. Bu teklifler arasında Türk Kızılay Kanun Teklifi ve Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi gibi farklı alanlara ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte komisyonlarda bulunan teklifler ile Genel Kurul gündemindeki düzenlemelerin yasama süreçleri devam edecek. Yeni bir torba yasa teklifi hazırlanması halinde düzenlemenin kapsamı ve madde sayısı, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.