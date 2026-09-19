Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Sezonun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadele Trabzonspor'un sahasında, Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...