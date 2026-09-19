Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ligin 6. haftasında oynanacak mücadelede Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı konuk ediyor. Sezona iddialı bir başlangıç yapan iki takım da kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftarlar ise dev maç öncesinde Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi ve başlama saatini gündemine aldı. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı? İşte TS-GS maçı muhtemel 11'leri...
Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Sezonun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadele Trabzonspor'un sahasında, Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
OSİMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Galatasaray'ın açıkladığı kamp kadrosunda sakatlığı devam eden Osimhen'in yanı sıra Mario Lemina ve Wilfried Singo da yer almadı. Son idmanda aşil tendonunda ağrı yaşayan Kaan Ayhan da kadro dışında kaldı.
Osimhen, Galatasaray'ın ligde geride kalan 5 maçında 6 gol kaydederek takımının en skorer oyuncusu olmuştu. Nijeryalı futbolcunun yokluğu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde Galatasaray adına öne çıkan gelişmelerden biri oldu.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Leao, Yunus, Deniz.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Muci, Salah, Aral ve Franculino.