Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trabzonspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ligin 6. haftasında oynanacak mücadelede Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı konuk ediyor. Sezona iddialı bir başlangıç yapan iki takım da kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftarlar ise dev maç öncesinde Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi ve başlama saatini gündemine aldı. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı? İşte TS-GS maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 00:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Sezonun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadele Trabzonspor'un sahasında, Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        OSİMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Galatasaray'ın açıkladığı kamp kadrosunda sakatlığı devam eden Osimhen'in yanı sıra Mario Lemina ve Wilfried Singo da yer almadı. Son idmanda aşil tendonunda ağrı yaşayan Kaan Ayhan da kadro dışında kaldı.

        Osimhen, Galatasaray'ın ligde geride kalan 5 maçında 6 gol kaydederek takımının en skorer oyuncusu olmuştu. Nijeryalı futbolcunun yokluğu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde Galatasaray adına öne çıkan gelişmelerden biri oldu.

        5

        MUHTEMEL 11’LER

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Leao, Yunus, Deniz.

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Muci, Salah, Aral ve Franculino.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Trabzonspor-Galatasaray maçı
        #TS
        #gs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM için ABD'de
        BM için ABD'de
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"