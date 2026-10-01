Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısında: Güllü davasında ilk duruşmada neler olacak, dava sonucu belli oldu mu? Güllü'nün kızı ne ceza aldı?

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA HANGİ DELİLLER VAR?

Dosyada olay gecesine ilişkin kamera ve ses kayıtları, bilirkişi raporları, tanık anlatımları, WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları ve diğer dijital deliller bulunuyor.

Bilirkişi incelemesine göre Gül Tut, olaydan önce banyodan çıktıktan sonra odadaki kişilerle konuştu. Bu sırada "Malkata" isimli Roman havasının çaldığı ve Gül Tut'un "Herkes tamam mı?", "Vallahi şahane bak, bak manyaklara bak, aç müziği" ve "Gel gel, kız gelsene buraya" şeklinde sözler söylediği iddianamede yer aldı.

Savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter'in olay öncesinde Sultan Nur Ulu'dan Gül Tut'un sevdiği belirtilen "Malkata" isimli şarkıyı açmasını istemesini de değerlendirdi. İddianamede müziğin Gül Tut'un düşme anına kadar devam ettiği, Tuğyan ve Sultan'ın aşağıya koşmaya başlamasıyla birlikte müziğin kesildiği belirtildi.

Kamera kayıtlarında herhangi bir silinti veya manipülasyon tespit edilmediği de iddianamede aktarıldı.