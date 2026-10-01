Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısında: Güllü davasında ilk duruşmada neler olacak, dava sonucu belli oldu mu? Güllü'nün kızı ne ceza aldı?
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma bugün görülecek. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkacak. Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, olayla ilgili farklı beyanlarda bulunan Sultan Nur Ulu hakkında da "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis isteniyor. Peki, Güllü davasında sonuç belli oldu mu? İşte Güllü davasında son durum...
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaklaşık 10 ay süren soruşturmanın ardından hazırladığı 21 sayfalık iddianamede, Gül Tut'un ölümüne ilişkin çok sayıda delil ve tanık anlatımına yer verildi. Olay gecesine ait kamera ve ses kayıtları, bilirkişi raporları, WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları ve dijital incelemelerin yer aldığı dosyada, düşme öncesinde kayda giren üç darbe sesi ile sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in olay sırasındaki konumuna ilişkin bilirkişi değerlendirmeleri de bulunuyor. İlk duruşmada Gülter'in savunmasının yanı sıra dosyadaki deliller ve tanık anlatımları ele alınacak; bazı tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmesi bekleniyor. Peki, Tuğyan Ülkem Gülter ne ile suçlanıyor, ne ceza isteniyor? İşte, Güllü’nün ölümü davasında Tuğyan Ülkem Gülter’in açıklamaları hakkında merak edilenler…
GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER NEDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR?
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te saat 01.26 sıralarında Çınarcık'taki evinin penceresinden yaklaşık 18,17 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.
İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gülter, ilk kez bugün hakim karşısında savunmasını yapacak.
İlk duruşmada mahkeme, sanığın savunmasının yanı sıra dosyada bulunan delilleri ve tanık anlatımlarını değerlendirecek. Soruşturma aşamasında ifadeleri alınan bazı tanıkların da duruşmada dinlenmesi bekleniyor.
GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA HANGİ DELİLLER VAR?
Dosyada olay gecesine ilişkin kamera ve ses kayıtları, bilirkişi raporları, tanık anlatımları, WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları ve diğer dijital deliller bulunuyor.
Bilirkişi incelemesine göre Gül Tut, olaydan önce banyodan çıktıktan sonra odadaki kişilerle konuştu. Bu sırada "Malkata" isimli Roman havasının çaldığı ve Gül Tut'un "Herkes tamam mı?", "Vallahi şahane bak, bak manyaklara bak, aç müziği" ve "Gel gel, kız gelsene buraya" şeklinde sözler söylediği iddianamede yer aldı.
Savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter'in olay öncesinde Sultan Nur Ulu'dan Gül Tut'un sevdiği belirtilen "Malkata" isimli şarkıyı açmasını istemesini de değerlendirdi. İddianamede müziğin Gül Tut'un düşme anına kadar devam ettiği, Tuğyan ve Sultan'ın aşağıya koşmaya başlamasıyla birlikte müziğin kesildiği belirtildi.
Kamera kayıtlarında herhangi bir silinti veya manipülasyon tespit edilmediği de iddianamede aktarıldı.
DÜŞME ÖNCESİ ÜÇ DARBE SESİ KAYDA GİRDİ
Bilirkişi incelemesinde olay öncesinde üç ayrı darbe veya vurma sesi bulunduğu yönündeki değerlendirmelere de yer verildi. İlk sesin hafif, ikinci sesin sert bir zemine vurma, üçüncü sesin ise daha yumuşak bir zemine veya deriye yönelik darbe, vurma ya da sürtme sesi olabileceği değerlendirildi.
Savcılık ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter'in olay sırasında Gül Tut'a temas ve farkındalık mesafesinde bulunduğu yönündeki bilirkişi değerlendirmesine de iddianamede yer verdi.
GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE TANIKLAR NE ANLATTI?
Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri de iddianamede önemli yer tuttu. Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un pencereden düştüğünü anlattığı, sonraki aşamalarda ise farklı beyanda bulunduğu belirtildi.
İddianamede Ulu'nun daha sonraki anlatımında Tuğyan'ın Gül Tut'a arkadan yaklaşarak kalça ve bacak bölgesinden kavradığını gördüğünü söylediği aktarıldı. Ulu hakkında ayrıca "yalan tanıklık" suçundan ayrı dava açıldı.
Tanık M.A., S.D. ve G.Y. ise olaydan yaklaşık 3 ay önce Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin evlenmesine izin vermediğini söyleyerek, "Bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" dediğini öne sürdü.
Tanık R.G., Tuğyan'ın yıllar önce annesini öldüreceğine ilişkin sözler söylediğini, Gül Tut'un ise yükseklik korkusu bulunduğunu ve yüksek yerlerde cam kenarına yaklaşamadığını ileri sürdü. Tanık S.C. de Tuğyan'ın kendisine "Bir gün ya annemi ya da kendimi öldüreceğim" dediğini iddia etti.
Bu anlatımlar iddianamede tanık beyanları olarak yer alıyor ve yargılama sırasında mahkeme tarafından değerlendirilecek.
GÜLLÜ'NÜN KANINDA ALKOL ÇIKTI MI?
Adli Tıp Kurumu raporuna göre Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edildi. Raporda tedavi dozunda bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu, ancak bunların ölüm nedeni olmadığı belirtildi.
Adli Tıp Kurumu, ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması, kafatası kırıkları, beyin kanaması, çok sayıda kemik kırığı ile iç organ ve büyük damar yaralanmaları sonucunda meydana geldiğini değerlendirdi.
İddianamede ayrıca Gül Tut'un yükseklik korkusu bulunduğuna ilişkin bazı tanık anlatımlarına da yer verildi.
WHATSAPP MESAJLARI VE İNTERNET ARAMALARI DOSYADA
İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in annesiyle yaşadığı sorunlara ilişkin bazı WhatsApp yazışmaları da yer aldı. Gülter'in eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu ile yaptığı yazışmalarda "Bıktım bu annemden", "Gebersin" ve "Bu kadına öyle bir pişmanlık yaşatacağım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Başka bir mesajında ise "Ben Güllü'nün kızı değilim, ben Tuğyan'ım" ifadelerini kullandığı belirtildi. İddianamede, Gül Tut'un ölümünden önce Tuğyan'ın bazı kişilere gönderdiği mesajlarda annesinden kurtulmak istediğini ve annesinin ölmesini istediğine ilişkin ifadelerin bulunduğu kaydedildi.
Dijital materyallerin incelenmesinde Gülter'in uyuşturucu maddelerin saç ve vücuttan ne zaman temizlendiğine ilişkin çeşitli internet aramaları yaptığı da iddianamede yer aldı. Bu aramalar arasında "Saçta metamfetamin çıkar mı?", "Esrar saçtan kaç günde çıkıyor?", "Uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir?", "Esrar vücudunuzda ne kadar süre kalır?", "Esrar 2 ay içilmese çıkar mı testte?", "Kokain saçta ne zaman çıkar?" ve "Haloperidol" ifadelerinin bulunduğu belirtildi.
İddianamede ayrıca Gülter'in 24 Kasım 2025'te "Çözülmemiş davalar seri katil davası dedektif oyunu suçluyu bulma" isimli bir kutu oyununu internet üzerinden incelediği kaydedildi.
TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET Mİ İSTENİYOR?
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
İddianamede bu talebin dayanakları arasında olay gecesine ilişkin kamera ve ses kayıtları, bilirkişi raporları, tanık anlatımları, WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları ve diğer dijital deliller yer aldı. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi, savcılığın iddianamedeki ceza istemi olup henüz mahkeme tarafından verilmiş bir karar bulunmuyor.
Davanın ilk duruşmasında Tuğyan Ülkem Gülter'in savunması alınacak. Mahkemenin yargılama sonunda vereceği karar, davanın sonucunu belirleyecek.
GÜLLÜ DAVASINDA SON DURUM NE, DAVA SONUCU BELLİ OLDU MU?
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılandığı davada henüz karar çıkmadı. İlk duruşma bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
Mahkeme, ilk duruşmada sanığın savunmasını alacak ve dosyada yer alan deliller ile tanık beyanlarını değerlendirecek. Soruşturma aşamasında ifadeleri alınan bazı tanıkların da duruşmada dinlenmesi bekleniyor.
Gül Tut'un ölümüyle ilgili davada sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmesi, savcılığın iddianamedeki suçlama ve ceza istemini gösteriyor. Bu talep henüz mahkeme kararı anlamına gelmiyor. Nihai karar, yargılama sürecinin sonunda mahkeme tarafından verilecek.