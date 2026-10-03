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        Haberler Bilgi TURAN TOVUZ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI | Turan Tovuz - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        TURAN TOVUZ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI | Turan Tovuz - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Turan Tovuz - Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladı. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirecek olan Fenerbahçe, Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin hazırlık maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        1

        Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile karşılaşacak. Azerbaycan'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin gözü karşılaşmanın saatine ve yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ve maça dair tüm detaylar…

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        TURAN TOVUZ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Turan Tovuz - Fenerbahçe hazırlık maçı, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

        Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Azerbaycan'da ise maç saat 20.00'de başlayacak.

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        TURAN TOVUZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe ile Turan Tovuz arasındaki hazırlık karşılaşması, TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertli takıma gönül veren taraftarlar mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek.

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        TURAN TOVUZ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE EKRANI

        Aşağıdaki link aracılığıyla Fenerbahçe’nin hazırlık mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tv100.com/canli-yayin

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        TV100 GÜNCEL UYDU FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 5B

        Frekans: 11225

        Polarizasyon: V

        Sembol: 30000

        Fec: 3/4

        6

        PLATFORM KANAL NUMARALARI

        Digiturk / D-Smart / Kablo TV / TV+: 37. kanal

        Tivibu: 47. kanal

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