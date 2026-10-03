TURAN TOVUZ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI | Turan Tovuz - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile karşılaşacak. Azerbaycan'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin gözü karşılaşmanın saatine ve yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Turan Tovuz - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ve maça dair tüm detaylar…