Türkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı; Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçte üç yaptı. Filenin Sultanları, Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da set vermeden 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. Millilerimizin kritik mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler Türkiye-Almanya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları maç takvimi!