Türkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları maç takvimi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruptaki üçüncü maçında Macaristan'ı set vermeden 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 3'te 3 yaparken Macaristan ise 2. kez mağlup oldu. Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları maç takvimi ile Türkiye-Almanya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler…
A Milli Kadın Voleybol Takımı; Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçte üç yaptı. Filenin Sultanları, Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da set vermeden 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. Millilerimizin kritik mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler Türkiye-Almanya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları maç takvimi!
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı; Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu’ndaki 4. maçında Almanya ile mücadele edecek.
Türkiye-Almanya voleybol maçı, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
Filenin Sultanları'nın ve A Grubu'ndaki kalan maçların programı şu şekilde:
25 Ağustos 2026
16.00 Macaristan-Almanya
19.00 Polonya-Slovenya
26 Ağustos 2026
16.00 Letonya-Slovenya
19.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)
27 Ağustos 2026
16.00 Polonya-Almanya
19.00 Letonya-Macaristan
28 Ağustos 2026
16.00 Slovenya-Macaristan
19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)