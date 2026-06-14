TÜRKİYE DÜNYA KUPASI 2. MAÇI: Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki ikinci karşılaşması için heyecan giderek artıyor. İlk maçta Avustralya ile oynanan mücadele sonrası milliler, bu kez Paraguay karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kritik maçın tarihi, saati ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...