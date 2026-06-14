TÜRKİYE DÜNYA KUPASI 2. MAÇI: Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye'nin Dünya Kupası macerasında ikinci sınavı için geri sayım başladı. Avustralya karşısında alınan ilk maçın ardından gözler bu kez Paraguay karşılaşmasına çevrildi. Kritik mücadelede millilerin sahaya çıkacağı tarih, saat ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.
Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki ikinci karşılaşması için heyecan giderek artıyor. İlk maçta Avustralya ile oynanan mücadele sonrası milliler, bu kez Paraguay karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kritik maçın tarihi, saati ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci maçında Türkiye, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Mücadele Türkiye saati ile 06.00’da başlayacak ve ABD’nin California eyaletindeki Santa Clara şehrinde bulunan Levi’s Stadyumu’nda oynanacak.
TÜRKİYE - PARAGUAY DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye–Paraguay karşılaşması futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Ayrıca maç, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.