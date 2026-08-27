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        Haberler Bilgi Türksat 4A yeni uydu frekans ayarları listesi 2026: Türksat 4A frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1, ATV, TV100 frekans bilgileri

        Türksat 4A yeni uydu frekans ayarları listesi 2026: Türksat 4A frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1, ATV, TV100 frekans bilgileri

        Televizyon yayınlarında yaşanan uydu değişikliği sonrasında birçok izleyici kanalların kaybolması veya "Sinyal yok" uyarısıyla karşılaşılması üzerine yeni frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Türksat 3A üzerindeki yayınların yeni nesil uydulara aktarılmasıyla birlikte bazı kanalların frekans ayarlarında değişiklik yapıldı. Özellikle Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Kanal D ve NOW TV izleyicileri güncel Türksat 4A frekans bilgilerini merak ediyor. Televizyonunda kanal bulamayan kullanıcılar, Türksat 4A frekans ayarı ve kanal arama işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. TKGS destekli televizyon ve uydu alıcılarında kanal güncellemeleri otomatik yapılabilirken, diğer cihazlarda manuel arama gerekebiliyor. Peki Türksat 4A frekans ayarı nasıl yapılır, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Kanal D ve NOW TV frekans bilgileri neler? İşte 2026 Türksat 4A yeni uydu frekans ayarları ve kanal arama bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 19:21 Güncelleme:
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        1

        Türksat 4A yeni uydu frekans ayarları, televizyonunda ulusal kanalları bulamayan izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Kanal D ve NOW TV gibi kanalların güncel frekans bilgileriyle manuel kanal arama yapılabiliyor. Çanak antenin aynı uydu yörüngesinde bulunan yeni yayın düzeni nedeniyle fiziksel olarak değiştirilmesine gerek bulunmuyor. Peki Türksat 4A frekans ayarı nasıl yapılır, yeni uydu frekansları neler? İşte Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Kanal D ve NOW TV güncel Türksat 4A frekans bilgileri...

        2

        TÜRKSAT 4A FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        Türksat 4A frekans ayarı yapmak için öncelikle televizyonun veya uydu alıcısının menüsünden Kanal Ayarları, Uydu Ayarları, Manuel Arama ya da benzer isimle bulunan bölüme girilmesi gerekiyor. Menü isimleri televizyon markasına ve uydu alıcısının modeline göre değişiklik gösterebilir.

        Manuel arama bölümünde Türksat 4A uydusu seçildikten sonra ilgili frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgileri girilerek tarama başlatılabilir. Arama tamamlandığında bulunan kanallar cihazın kanal listesine eklenir.

        Türksat 4A uydu frekansları arasında ATV frekans, Kanal D frekans, NOW TV frekans, TV8 frekans ve Star TV frekans bilgileri de izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.

        3

        SHOW TV, TRT 1, ATV, STAR TV VE KANAL D FREKANSLARI

        Televizyon kullanıcıları özellikle ulusal kanalların yayın bilgilerini sık sık araştırıyor. Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Kanal D ve NOW TV gibi kanalların televizyon kanal listesinde bulunmaması halinde manuel kanal taraması yapılabiliyor.

        Kanal araması sırasında uydu olarak Türksat 4A seçildikten sonra ilgili kanalın güncel frekans bilgileri cihaza giriliyor. Böylece kanal frekansı üzerinden manuel arama gerçekleştirilebiliyor.

        4

        YENİ UYDU FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        Yeni uydu frekans ayarı yapmak isteyen kullanıcıların öncelikle televizyon veya uydu alıcısının Menü bölümüne girmesi gerekiyor. Cihazın marka ve modeline göre menü isimleri değişebilse de genel olarak şu adımlar izleniyor:

        Menü bölümünü açın.

        Kurulum/Uydu Ayarları seçeneğine girin.

        Türksat 4A uydusunu seçin.

        Manuel Arama/TP Arama bölümünü açın.

        İlgili kanalın güncel frekans bilgilerini girin.

        Kanal Ara/Tarama seçeneğine basın.

        Arama tamamlandıktan sonra kanalı listeye kaydedin.

        Bu işlemle televizyon kanal ayarlama işlemi manuel olarak tamamlanabiliyor.

        5

        TKGS GÜNCELLEME FREKANSI NEDİR?

        TKGS, uydu alıcılarında kanal ve frekans bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesini sağlayan sistemlerden biri. Televizyon veya uydu alıcısında TKGS desteği bulunuyorsa kullanıcılar kanal listesini manuel olarak düzenlemek yerine otomatik güncelleme seçeneğini kullanabiliyor.

        Bu nedenle yeni uydu güncelleme frekansı arayan kullanıcıların cihazlarında TKGS güncelleme özelliğinin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi faydalı oluyor. TKGS destekli cihazlarda kanal bilgilerindeki güncellemeler otomatik olarak alınabiliyor.

        6

        UYDU GÜNCELLEME VE KANAL AYARLAMA NEDEN YAPILIR?

        Uydu yayınlarında yapılan teknik değişiklikler veya kanal frekanslarının güncellenmesi nedeniyle televizyonlarda kanal listesi değişebiliyor. Bazı durumlarda kanal tamamen kaybolurken bazı kanallarda görüntü veya sinyal problemi yaşanabiliyor.

        Böyle durumlarda uydu güncelleme, frekans ayarlama veya otomatik kanal taraması yapılması gerekiyor. Kullanıcılar yeni frekans bilgilerini doğru şekilde girerek televizyon kanal ayarlama işlemini tamamlayabiliyor.

        7

        YENİ UYDU FREKANSLARI İÇİN TKGS VE MANUEL ARAMA

        Televizyonunda TKGS özelliği bulunan kullanıcılar otomatik kanal güncellemesini tercih edebilirken, bu özelliği bulunmayan cihazlarda manuel frekans ayarlama yöntemi kullanılabiliyor. Manuel aramada doğru uydu, frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerinin girilmesi gerekiyor.

        Kanal taraması tamamlandıktan sonra Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Kanal D, NOW TV, TV8 ve Kanal 7 gibi kanalların yayın listesinde olup olmadığı kontrol edilebilir.

        8

        SHOW TV HD FREKANS AYARI (UYDU)

        Uydu: Türksat 4A 42° Doğu
        Frekans: 12303 MHz
        Polarizasyon: Vertical (Dikey)
        Symbol Rate: 27.500 Msym/s
        FEC Rate: 3/4

        SHOWTÜRK HD (UYDU)

        Uydu: Türksat 4A, 42° Doğu
        Frekans: 11844 MHz
        Polarizasyon: Vertical (Dikey)
        Symbol Rate: 10.833 Msym/s
        FEC Rate: 2/3

        9

        TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 1

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11794 MHZ

        Sembol Oranı: 30000

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 3/4

        TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 2

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11958 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 5/6

        TRT DOĞU KAPSAMA ALANI

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12092 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: H (Yatay)

        FEC: 5/6

        TRT BATI KAPSAMA ALANI

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12226 MHZ

        Sembol Oranı: 27500

        Polarizasyon: V (Dikey)

        FEC: 3/4

        10

        ATV HD FREKANS BİLGİLERİ NELER?

        ATV HD yayını da Türksat 4A üzerinde 12053 MHz frekansından yayın yapıyor. ATV HD için polarizasyon H (Yatay), Symbol Rate 27500 ve FEC 5/6 olarak kullanılıyor. Türksat'ın güncel listesinde ATV HD'nin V-PID değeri 1305, A-PID değeri ise 1405 olarak gösteriliyor.

        11

        KANAL D YENİ FREKANSI HANGİSİ?

        Kanal D HD yayınını Türksat 4A üzerinden izlemek isteyenlerin kullanacağı güncel frekans bilgileri 12245 MHz, H (Yatay), 27500 ve 5/6 olarak öne çıkıyor.
        Kanal D'nin Türksat 4A üzerindeki diğer yayınında ise 11976 MHz, H (Yatay), 27500 ve 5/6 bilgileri kullanılıyor.

        Frekans bilgilerinin uydu alıcısına doğru şekilde girilmesinin ardından kanal taraması yapılarak yayınların kanal listesine eklenmesi sağlanabiliyor.

        12

        STAR TV YENİ FREKANSI HANGİSİ?

        Star TV'nin Türksat 4A üzerinden kullanılan frekansı 12015 MHz'dir. Polarizasyon H (Yatay), Symbol Rate 27500 ve FEC değeri 5/6 olarak belirtiliyor.

        13

        TV8 YENİ FREKANS BİLGİLERİ 2026

        TV8'in Türksat 4A uydusu üzerinden kullanılacak yeni frekans bilgileri şöyle:

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 11901 MHz

        Polarizasyon: Vertical / Dikey (V)

        Symbol Rate: 12.500

        FEC: 2/3

        Yayın / Modülasyon: DVB-S2 / 8-PSK

        14

        NOW TV YENİ FREKANSI HANGİSİ?

        NOW TV HD yvayınını Türksat 4A üzerinden izlemek isteyenler için güncel bilgiler 12329 MHz, H (Yatay), 6666 Symbol Rate ve 2/3 FEC olarak öne çıkıyor. NOW'ın resmi uydu bilgilerinde HD yayın için bu değerler yer alıyor.

        NOW TV'nin SD yayını için ise 12336 MHz, H (Yatay), 5520 Symbol Rate ve 3/4 FEC bilgileri kullanılıyor.

        *Türksat'ın resmi frekans listesinde NOW TV HD yayını 12328 MHz olarak yer alırken, NOW TV'nin kendi resmi uydu bilgilerinde HD yayın frekansı 12329 MHz olarak belirtiliyor. Kanal ayarı yapılırken NOW TV'nin resmi uydu bilgileri esas alınabilir.

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        #TÜRKSAT 4A
        #frekans ayarları
        #uydu frekans bilgileri
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