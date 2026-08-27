TÜRKSAT 4A FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Türksat 4A frekans ayarı yapmak için öncelikle televizyonun veya uydu alıcısının menüsünden Kanal Ayarları, Uydu Ayarları, Manuel Arama ya da benzer isimle bulunan bölüme girilmesi gerekiyor. Menü isimleri televizyon markasına ve uydu alıcısının modeline göre değişiklik gösterebilir.

Manuel arama bölümünde Türksat 4A uydusu seçildikten sonra ilgili frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgileri girilerek tarama başlatılabilir. Arama tamamlandığında bulunan kanallar cihazın kanal listesine eklenir.

Türksat 4A uydu frekansları arasında ATV frekans, Kanal D frekans, NOW TV frekans, TV8 frekans ve Star TV frekans bilgileri de izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor.