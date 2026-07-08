GİZLİ GÖREV (HİT MAN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gizli Görev, sıradan bir üniversite öğretmeni olan Gary Johnson'ın sıra dışı yaşamını konu alıyor.

Polis teşkilatı için gizli görev yapan Gary, sahte bir kiralık katil kimliğiyle suçluları suçüstü yakalamaya yardımcı olur. Ancak bir gün kendisini kiralık katil tutmak isteyen gizemli bir kadına âşık olmasıyla olaylar tamamen farklı bir boyut kazanır.

Gary, hem gerçek kimliğini gizlemeye hem de tehlikeli suç dünyasının içinde ayakta kalmaya çalışırken birbirinden komik ve gerilim dolu olaylar yaşanır.