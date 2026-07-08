TV'de ilk kez! Gizli Görev filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Sinema dünyasının son dönemde en çok konuşulan yapımlarından biri olan Gizli Görev (Hit Man), televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon, komedi ve romantizmi bir araya getiren film, gerçek bir hikâyeden ilham alan senaryosuyla dikkat çekiyor. Yapımın yönetmen koltuğunda usta sinemacı Richard Linklater otururken, senaryo Richard Linklater ile Glen Powell imzasını taşıyor. Eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan film, sürükleyici hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Show TV'nin yayın akışında yer alan yapım, televizyon izleyicileri tarafından da merakla bekleniyor. Peki, Gizli Görev (Hit Man) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte TV'de ilk kez yayınlanacak Gizli Görev filmi konusu ve oyuncuları...
Gizli Görev (Hit Man), 8 Temmuz Çarşamba günü Show TV ekranlarında TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Glen Powell ve Adria Arjona yer alan film, eğlenceli hikâyesi ve temposuyla dikkat çekiyor. Dünya prömiyerini 2023 yılında gerçekleştiren yapım, 2024 yılında sinema ve dijital platformlarda izleyiciyle buluştu. Gerçek olaylardan esinlenen senaryosu sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Peki, Gizli Görev (Hit Man) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte detaylar...
GİZLİ GÖREV (HİT MAN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Gizli Görev, sıradan bir üniversite öğretmeni olan Gary Johnson'ın sıra dışı yaşamını konu alıyor.
Polis teşkilatı için gizli görev yapan Gary, sahte bir kiralık katil kimliğiyle suçluları suçüstü yakalamaya yardımcı olur. Ancak bir gün kendisini kiralık katil tutmak isteyen gizemli bir kadına âşık olmasıyla olaylar tamamen farklı bir boyut kazanır.
Gary, hem gerçek kimliğini gizlemeye hem de tehlikeli suç dünyasının içinde ayakta kalmaya çalışırken birbirinden komik ve gerilim dolu olaylar yaşanır.
GİZLİ GÖREV FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Glen Powell
Adria Arjona
Austin Amelio
Retta
Sanjay Rao
Molly Bernard
Evan Holtzman
Mike Markoff
GİZLİ GÖREV NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Gizli Görev (Hit Man), çekimlerini 2023 yılında tamamladı.
Film, ilk gösterimini 2023 yılında uluslararası film festivallerinde yaptı. Ardından 2024 yılında dünya genelinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu.
GİZLİ GÖREV TV'DE İLK KEZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Aksiyon ve komedi türündeki Gizli Görev (Hit Man), 8 Temmuz Çarşamba günü Show TV ekranlarında TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
Sürükleyici hikâyesi, başarılı oyunculuk performansları ve eğlenceli anlatımıyla öne çıkan filmin televizyon yayını, sinemada izleme fırsatı bulamayan izleyiciler için önemli bir fırsat sunacak.