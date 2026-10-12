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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2026: Bu akşam televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2026: Bu akşam televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        Yeni haftanın başlamasıyla birlikte televizyon kanallarının 12 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait yayın programları da izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Gündüz kuşağında yarışmalar, magazin ve eğlence programları ekranlara gelirken akşam saatlerinde yayınlanacak dizi ve filmler merak ediliyor. Televizyon karşısında vakit geçirmeyi planlayanlar, favori yapımlarının hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın akışı listeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 17:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        12 Ekim 2026 Pazartesi günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın takvimleri belli oldu. Haftanın ilk gününde birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşmaya hazırlanırken özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, film ve yarışma programları araştırılmaya başlandı. Sevilen dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler ve akşamını film izleyerek değerlendirmeyi düşünenler, kanalların saatlik yayın listelerine odaklandı. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var, bu akşam saat 20.00'de hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımların yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 12 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Güller ve Günahlar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.15 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.30 Seksenler

        14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Evlilik Güzeldir

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Fazilet Hanım ve Kızları

        11.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Neşeli Günler

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yeraltı

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Ömür Usta

        17.30 Kumbara

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Sevdam Karadeniz (İlk Bölüm)

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.00 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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