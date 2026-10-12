TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2026: Bu akşam televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

12 Ekim 2026 Pazartesi günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın takvimleri belli oldu. Haftanın ilk gününde birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşmaya hazırlanırken özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, film ve yarışma programları araştırılmaya başlandı. Sevilen dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler ve akşamını film izleyerek değerlendirmeyi düşünenler, kanalların saatlik yayın listelerine odaklandı. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var, bu akşam saat 20.00'de hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımların yayın akışı...