TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2026: Bu akşam televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi
Yeni haftanın başlamasıyla birlikte televizyon kanallarının 12 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait yayın programları da izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Gündüz kuşağında yarışmalar, magazin ve eğlence programları ekranlara gelirken akşam saatlerinde yayınlanacak dizi ve filmler merak ediliyor. Televizyon karşısında vakit geçirmeyi planlayanlar, favori yapımlarının hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın akışı listeleri...
12 Ekim 2026 Pazartesi günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın takvimleri belli oldu. Haftanın ilk gününde birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşmaya hazırlanırken özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, film ve yarışma programları araştırılmaya başlandı. Sevilen dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler ve akşamını film izleyerek değerlendirmeyi düşünenler, kanalların saatlik yayın listelerine odaklandı. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var, bu akşam saat 20.00'de hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımların yayın akışı...
KANALLARIN 12 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.30 Seksenler
14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Fazilet Hanım ve Kızları
11.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Neşeli Günler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yeraltı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
17.30 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Sevdam Karadeniz (İlk Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)