TV YAYIN AKIŞI 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ: Kanalların TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?
29 Haziran 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor yayınları izleyicilerle buluşacak. Haftanın ilk gününde kanalların akşam kuşağı programları merak edilirken, özellikle TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ve TRT 1'de ekrana gelecek Brezilya-Japonya ve Almanya - Paraguay FIFA 2026 Dünya Kupası grup karşılaşmaları öne çıkıyor. "Bu akşam TV'de ne var?" sorusuna yanıt arayan izleyiciler için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın akışı haberimizde...
Haftanın ilk günü olan 29 Haziran 2026 Pazartesi akşamı, televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor yayınları izleyicilerin karşısına çıkacak. Kanalların prime time kuşağında hangi yapımlara yer vereceği merak edilirken, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. TRT 1’de ise FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı Brezilya-Japonya ve Almanya-Paraguay karşılaşmalarıyla devam edecek. “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 29 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait yayın akışı listesi...
KANALLARIN 29 HAZİRAN 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Baba Bizi Eversene
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Kod Adı: Olympus
22.30 Sürgün
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09.30 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Düşüş
22.15 Çatışma
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Altı Üstü İstanbul
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
22.30 Altı Üstü İstanbul
TRT 1
07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08.15 Hangimiz Sevmedik
10.40 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.45 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Brezilya - Japonya | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
22.15 Kupa Saati
23.30 Almanya - Paraguay | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
02.00 Şehrimin Takımı
02.25 Seksenler
04.00 Hollanda - Fas | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı
22.00 Doğanın Kanunu
NOW
08:30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
11.45 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Başka Bir Sen
22.30 Yalancı Sevgilim
TV8
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye