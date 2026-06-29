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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ: Kanalların TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        TV YAYIN AKIŞI 29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ: Kanalların TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        29 Haziran 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor yayınları izleyicilerle buluşacak. Haftanın ilk gününde kanalların akşam kuşağı programları merak edilirken, özellikle TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ve TRT 1'de ekrana gelecek Brezilya-Japonya ve Almanya - Paraguay FIFA 2026 Dünya Kupası grup karşılaşmaları öne çıkıyor. "Bu akşam TV'de ne var?" sorusuna yanıt arayan izleyiciler için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın akışı haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 15:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Haftanın ilk günü olan 29 Haziran 2026 Pazartesi akşamı, televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor yayınları izleyicilerin karşısına çıkacak. Kanalların prime time kuşağında hangi yapımlara yer vereceği merak edilirken, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. TRT 1’de ise FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı Brezilya-Japonya ve Almanya-Paraguay karşılaşmalarıyla devam edecek. “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 29 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait yayın akışı listesi...

        2

        KANALLARIN 29 HAZİRAN 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Baba Bizi Eversene

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Kod Adı: Olympus

        22.30 Sürgün

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09.30 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Düşüş

        22.15 Çatışma

        4

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Altı Üstü İstanbul

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        22.30 Altı Üstü İstanbul

        5

        TRT 1

        07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        08.15 Hangimiz Sevmedik

        10.40 Kasaba Doktoru

        13.15 Seksenler

        14.45 Yürek Çıkmazı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Brezilya - Japonya | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        22.15 Kupa Saati

        23.30 Almanya - Paraguay | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        02.00 Şehrimin Takımı

        02.25 Seksenler

        04.00 Hollanda - Fas | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        6

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Ateşböceği

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 Aramızda Kalsın

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Hababam Sınıfı

        22.00 Doğanın Kanunu

        7

        NOW

        08:30 Çalar Saat

        10.00 Her Yerde Sen

        11.45 Şahane Hayatım

        15.00 Sen Çal Kapımı

        16.45 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Başka Bir Sen

        22.30 Yalancı Sevgilim

        8

        TV8

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        15:30 Şanslı Pasaport

        17:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

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