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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 9 EKİM 2026 KANAL KANAL | Bugün TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        TV YAYIN AKIŞI 9 EKİM 2026 KANAL KANAL | Bugün TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 9 Ekim 2026 TV yayın akışı listeleri yayımlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Buna göre bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı diziler izleyiciyle buluşacak. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecan dolu bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte, 9 Ekim 2026 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        1

        Gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler, ‘’Bugün TV’de neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kanalların 9 Ekim 2026 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekrana gelecek. TV8’in yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de ise heyecan tüm hızıyla devam edecek. İşte, 9 Ekim Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacak diziler ve filmler…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 – İkizler Memo - Can

        09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 – Yaprak Dökümü

        13.45 – Gelinim Mutfakta

        16.45 – Daha 17

        18.30 – Kanal D Ana Haber

        20.00 – Beyaz'la Joker

        23.30 – Uzak Şehir

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 – Aramızda Kalsın

        09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 – Star Haber

        20.00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        20.00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 – Kahvaltı Haberleri

        08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 – atv Gün Ortası

        14.00 – Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 – Esra Erol'da

        19.00 – atv Ana Haber

        20.00 – Ters Yüz 2

        21.50 – Hızlı ve Öfkeli 9

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 – Siyah Kalp

        09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 – Bahar

        18.25 – Show Ana Haber

        20.00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

        00.15 – Gizemli Gerçek

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 – Seksenler

        14.20 – Evlilik Güzeldir

        17.30 – Lingo Türkiye

        19.00 – Ana Haber

        19.55 – İddiaların Aksine

        20.00 – Taşacak Bu Deniz

        00.15 – Evlilik Güzeldir

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07.15 – İlk Bakış

        08.00 – Çalar Saat

        10.45 – Halef: Köklerin Çağrısı

        13.30 – En Hamarat Benim

        16.30 – Yeraltı

        17.45 – Kumbara

        19.00 – NOW Ana Haber

        20.00 – Yeraltı

        23.00 – Ömür Usta

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08.30 – Oynat Bakalım

        09.00 – Gel Konuşalım

        12.00 – MasterChef Türkiye

        16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20.00 – MasterChef Türkiye

        9
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