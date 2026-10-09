TV YAYIN AKIŞI 9 EKİM 2026 KANAL KANAL | Bugün TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 9 Ekim 2026 TV yayın akışı listeleri yayımlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Buna göre bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı diziler izleyiciyle buluşacak. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecan dolu bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte, 9 Ekim 2026 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı!
Gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler, ‘’Bugün TV’de neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kanalların 9 Ekim 2026 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekrana gelecek. TV8’in yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de ise heyecan tüm hızıyla devam edecek. İşte, 9 Ekim Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacak diziler ve filmler…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – İkizler Memo - Can
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.00 – Yaprak Dökümü
13.45 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Daha 17
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Beyaz'la Joker
23.30 – Uzak Şehir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Aramızda Kalsın
09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 – Star Haber
20.00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
20.00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 – Kahvaltı Haberleri
08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 – atv Gün Ortası
14.00 – Güneşin Doğduğu Yer
16.00 – Esra Erol'da
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Ters Yüz 2
21.50 – Hızlı ve Öfkeli 9
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 – Siyah Kalp
09.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 – Bahar
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00.15 – Gizemli Gerçek
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 – Seksenler
14.20 – Evlilik Güzeldir
17.30 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Taşacak Bu Deniz
00.15 – Evlilik Güzeldir
NOW YAYIN AKIŞI
07.15 – İlk Bakış
08.00 – Çalar Saat
10.45 – Halef: Köklerin Çağrısı
13.30 – En Hamarat Benim
16.30 – Yeraltı
17.45 – Kumbara
19.00 – NOW Ana Haber
20.00 – Yeraltı
23.00 – Ömür Usta
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 – Oynat Bakalım
09.00 – Gel Konuşalım
12.00 – MasterChef Türkiye
16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 – MasterChef Türkiye