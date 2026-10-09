TV YAYIN AKIŞI 9 EKİM 2026 KANAL KANAL | Bugün TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

Gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler, ‘’Bugün TV’de neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kanalların 9 Ekim 2026 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekrana gelecek. TV8’in yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de ise heyecan tüm hızıyla devam edecek. İşte, 9 Ekim Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı ile bu akşam yayınlanacak diziler ve filmler…