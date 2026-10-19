Twitter X çöktü mü, dondu mu? 19 Ekim hata tespit raporu yayınlandı! İşte Twitter X sorun ve arıza tablosu
Sosyal medya platformları arasında yer alan X'e yani yeni adıyla Twitter'a girişte sorun yaşayanlar merak içerisinde "Twitter X çöktü mü, dondu mu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Hemen belirtelim ki 19 Ekim hata tespit raporu yayınlandı. İşte Twitter X sorun ve arıza raporu...
Giriş: 19 Ekim 2026 - 10:55 Güncelleme:
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Twitter X çöktü mü, dondu mu? Gün içerisinde sosyal medya hesabı X'e girişte sorun yaşayanlar merak içerisinde başta belirti,len sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları habermizde derledik. Peki, Twitter X çöktü mü, dondu mu? İşte 19 Ekim Twitter hata tespit raporu...
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TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ? 19 EKİM HATA TESPİT RAPORU
Twitter X 19 Ekim hata tespit raporuna göre son 24 saate herhangi büyük bir sorun kaydı yapılmadı. Yaşanan sorunların lokal bazda veya cihaz kaynaklı olabilir.
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