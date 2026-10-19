Twitter X çöktü mü, dondu mu? 19 Ekim hata tespit raporu yayınlandı! İşte Twitter X sorun ve arıza tablosu

Bu mahallede herkesin soyadı aynı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 200 kişi, iki dededen gelen aile bağları nedeniyle Öztoprak soyadını taşıyor. İsim benzerliklerinin zaman zaman fatura ödemelerinde bile karışıklığa yol açtığı mahallede vatandaşlar, birbirlerini ayırt etmek için baba adlarını v... Daha Fazla Göster Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 200 kişi, iki dededen gelen aile bağları nedeniyle Öztoprak soyadını taşıyor. İsim benzerliklerinin zaman zaman fatura ödemelerinde bile karışıklığa yol açtığı mahallede vatandaşlar, birbirlerini ayırt etmek için baba adlarını ve ikinci isimlerini kullanıyor. (DHA) Daha Az Göster