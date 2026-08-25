ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: Diyanet ile Üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlıyor?

Recep ayının yaklaşmasıyla birlikte Üç Aylar takvimi yeniden gündeme geldi. Manevi hazırlıklarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, Recep ve Şaban aylarının yanı sıra Ramazan’ın başlangıç tarihini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde yer alan tarihler doğrultusunda kandil geceleri ve oruç günleri de şekillendi. Peki, 2026-2027 Üç Aylar hangi tarihte başlayacak, Recep ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? İşte Üç Aylar takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…