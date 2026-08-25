ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: Diyanet ile Üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlıyor?
Müslümanlar için manevi açıdan önemli dönemlerden biri olan Üç Aylar'ın başlayacağı tarih merak ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel zaman dilimi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026-2027 dini günler takvimiyle birlikte başlangıç tarihleri belli oldu. İbadetlerini bu döneme göre planlamak isteyen vatandaşlar, Üç Aylar'ın ne zaman başlayacağını ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağını araştırıyor. Peki, 2026-2027 Üç Aylar ne zaman idrak edilecek, Ramazan ayı hangi gün başlayacak? İşte merak edilen tarihler…
Recep ayının yaklaşmasıyla birlikte Üç Aylar takvimi yeniden gündeme geldi. Manevi hazırlıklarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, Recep ve Şaban aylarının yanı sıra Ramazan’ın başlangıç tarihini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde yer alan tarihler doğrultusunda kandil geceleri ve oruç günleri de şekillendi. Peki, 2026-2027 Üç Aylar hangi tarihte başlayacak, Recep ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? İşte Üç Aylar takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Üç Aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak.
2026-2027 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
10 Aralık 2026 Perşembe Üç Aylar Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili
4 Ocak 2027 Pazartesi Recep Ayı Başlangıcı
4 Ocak 2027 Pazartesi Miraç Kandili