Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: Diyanet ile Üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlıyor?

        ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: Diyanet ile Üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlıyor?

        Müslümanlar için manevi açıdan önemli dönemlerden biri olan Üç Aylar'ın başlayacağı tarih merak ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel zaman dilimi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026-2027 dini günler takvimiyle birlikte başlangıç tarihleri belli oldu. İbadetlerini bu döneme göre planlamak isteyen vatandaşlar, Üç Aylar'ın ne zaman başlayacağını ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağını araştırıyor. Peki, 2026-2027 Üç Aylar ne zaman idrak edilecek, Ramazan ayı hangi gün başlayacak? İşte merak edilen tarihler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 15:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Recep ayının yaklaşmasıyla birlikte Üç Aylar takvimi yeniden gündeme geldi. Manevi hazırlıklarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, Recep ve Şaban aylarının yanı sıra Ramazan’ın başlangıç tarihini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde yer alan tarihler doğrultusunda kandil geceleri ve oruç günleri de şekillendi. Peki, 2026-2027 Üç Aylar hangi tarihte başlayacak, Recep ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? İşte Üç Aylar takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        2

        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Üç Aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak.

        3

        2026-2027 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        10 Aralık 2026 Perşembe Üç Aylar Başlangıcı

        10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili

        4 Ocak 2027 Pazartesi Recep Ayı Başlangıcı

        4 Ocak 2027 Pazartesi Miraç Kandili

        4

        9 Ocak 2027 Cumartesi Şaban Ayı Başlangıcı

        22 Ocak 2027 Cuma Berat Kandili

        8 Şubat 2027 Pazartesi Ramazan Başlangıcı

        5 Mart 2027 Cuma Kadir Gecesi

        ÖNERİLEN VİDEO
        #üç aylar
        #diyanet
        #ramazan
        #şaban
        #recep ayı ne zaman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Danimarka Başbakanı güzellik tavsiyelerine sert yanıt verdi
        Danimarka Başbakanı güzellik tavsiyelerine sert yanıt verdi
        Ev başkasının, ilan onların! 25 milyonluk vurgun!
        Ev başkasının, ilan onların! 25 milyonluk vurgun!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Washington ‘Kimse Güvende Değil’ dedi
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu