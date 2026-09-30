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        Haberler Bilgi Yaşam Üç aylar ne zaman? Diyanet 2026 2027 takvimi ile üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi

        Üç aylar ne zaman? Diyanet 2026 2027 takvimi ile üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi

        Müslümanlar üç aylar başlangıç ve bitiş tarihini merak ediyor. Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihi belli oldu. Regaip, Miraç ve Berat gibi manevi öneme sahip gecelerin de bu aylarda idrak edilmesi, bu dönemin manevi değerini daha da artırıyor. Peki üç aylar ne zaman, hangi tarihte? İşte, Diyanet 2026 2027 takvimi ile üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 20:25 Güncelleme:
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        Diyanet takvimi ile üç aylar tarihi belli oldu. Recep, Şaban ve Ramazan, her yıl büyük bir özlemle karşılanıyor. Üç aylar 2026 başlangıç tarihi de yılın sonuna doğru gelinmesiyle birlikte merak ediliyor. Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayı ardından Miraç Kandili ve Şaban ayında ise Berat Kandili eda edilecek. Peki üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?

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        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre üç aylar 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.

        ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

        Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi dualarla eda edilecek.

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

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        DİYANET TAKVİMİ 2026 2027

        Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayı 1. Gün): 10 Aralık 2026 Perşembe

        Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi

        Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı

        Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

        Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar

        Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

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