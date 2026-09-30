Diyanet takvimi ile üç aylar tarihi belli oldu. Recep, Şaban ve Ramazan, her yıl büyük bir özlemle karşılanıyor. Üç aylar 2026 başlangıç tarihi de yılın sonuna doğru gelinmesiyle birlikte merak ediliyor. Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayı ardından Miraç Kandili ve Şaban ayında ise Berat Kandili eda edilecek. Peki üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?