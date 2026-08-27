Uçak bileti 18 yıllık maaş ediyordu: Sevdiğine kavuşmak için 133 gün bisiklet sürdü

YILLAR ÖNCE ASTROLOG BABASINA SÖYLEMİŞTİ

Bu evlilik, gerçekleşmeden çok önce tarif edilmişti bile. PK daha delikanlıyken bir astrolog, babasına oğlunun müstakbel eşini anlatmıştı. Bu kadın uzak bir diyardan gelecek, müzikle uğraşacak, bir de ormanı olacaktı. Astrolog burcunu bile söylemişti, Boğa. Odisha'nın kuytu bir köyünde büyüyen bir çocuk için bunların hepsi masal gibiydi.