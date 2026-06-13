2023 yılında vizyona giren “Üçlü Pürüz” filmi, 13 Haziran Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Komedi türündeki yapımın başrollerinde Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran yer alırken, film eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor. Seyirciler tarafından merak edilen “Üçlü Pürüz” filminin konusu ve oyuncu kadrosu da yeniden gündeme geldi. Peki, filmin konusu nedir, kadroda hangi isimler bulunuyor? İşte “Üçlü Pürüz”e dair merak edilen tüm detaylar…