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        Haberler Bilgi Magazin Üçlü Pürüz filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Üçlü Pürüz filminin konusu nedir? Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

        Üçlü Pürüz filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Vedat Uyar'ın üstlendiği yapımın senaryosu Astigmat Yazı Grubu tarafından kaleme alındı. Komedi türündeki film, eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekerken, televizyon başındaki izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Filmi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Üçlü Pürüz filminin konusu ve oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. İşte filme dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 20:04 Güncelleme:
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        2023 yılında vizyona giren “Üçlü Pürüz” filmi, 13 Haziran Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Komedi türündeki yapımın başrollerinde Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran yer alırken, film eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor. Seyirciler tarafından merak edilen “Üçlü Pürüz” filminin konusu ve oyuncu kadrosu da yeniden gündeme geldi. Peki, filmin konusu nedir, kadroda hangi isimler bulunuyor? İşte “Üçlü Pürüz”e dair merak edilen tüm detaylar…

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        ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Fatih ve Eda, ailelerinden habersiz evlenmişlerdir. Arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memurluğu yapmasını ve Adana'da ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını isterler. Adana'ya yaptıkları yolculukta nikah şahidi olarak yanlarında Haktan ve Utku da gelir. Fakat yolculukları sırasında başlarına gelen talihsizlikler düğüne yetişmelerini zorlaştırır.

        ÜÇLÜ PÜRÜZ OYUNCU KADROSU

        Okan Cabalar,

        Emrah Kaman,

        Korhan Herduran,

        Müfit Kayacan,

        Nilgün Kasapbaşoğlu

        Özgür Can Çoban,

        Ecenaz Üçer

        Hakan Altıner

        Selim Erdoğan

        Deniz Gündoğdu

        Bora Karakul

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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