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        Haberler Bilgi ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2026-2027: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor?

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2026-2027: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor?

        Ücretli öğretmenlik başvuruları bazı il ve ilçelerde devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında MEB'e bağlı okullarda ders ücreti karşılığında görev almak isteyen ancak başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış olan adaylar, ''Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. Ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme başvuruları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yayımladığı duyurular doğrultusunda farklı tarihlerde alınıyor. Peki, 2026-2027 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte MEB e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        Ücretli öğretmenlik başvuruları için araştırmalar sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme başvuruları bazı il ve ilçelerde devam ediyor. Yeni dönemde MEB’e bağlı okullarda ders ücreti karşılığında görev almak isteyen adaylar, ücretli öğretmenlik başvurularının nasıl yapılacağını, hangi şartların arandığını, son başvuru tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor, sonuçlar ayın kaçında açıklanacak? İşte MEB e-Devlet ekranı…

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        2026-2027 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

        2026-2027 Ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor.

        Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçelerin kendi planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında alınırken, kesin tarihler ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyuruluyor. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi açıklamalarını takip etmeleri gerekiyor.

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        BURSA İZNİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

        2026-2027 eğitim öğretim yılı ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme başvuruları, 20 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

        İlk görevlendirme aşaması, Ağustos ayının son haftasında başlayacak. İhtiyaç oluştuğunda görevlendirmeler kılavuzda belirtilen esaslara göre yıl boyunca yapılacak.

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı’nın “Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu” hizmetinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

        1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

        3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

        4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

        5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

        6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

        7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

        8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak

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        2026-2027 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

        Ancak MEB'in açıkladığı takvime göre öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı mesleki çalışmalar 1 Eylül'de başlayacak. İlk aşama 1-4 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.

        İkinci aşamadaki çalışmalar ise 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki mesleki çalışma programı iki haftalık bir takvim üzerinden tamamlanacak.

        Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının 31 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

        Sonuçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından SMS ile bilgilendirme yapılması bekleniyor. Ayrıca sonuçlar MEB’in resmi sitesinden İl ve İlçe Müdürlükleri sayfasından öğrenilebilecek.

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        #Ücretli öğretmenlik başvurusu
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        #MEB
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