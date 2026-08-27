UEFA ülke puanı sıralaması 27 Ağustos Perşembe! UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?
UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının maçlarının ardından futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına kalmayı başardı. Ferencvaros-Trabzonspor ve Kauno Zalgiris-Beşiktaş karşılaşmaları da Türkiye'nin UEFA ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ve Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki konumunu doğrudan etkileyecek. Peki, UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte 27 Ağustos 2026 UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin güncel puanı.
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcilerinin elde ettiği sonuçlar yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalması Türkiye açısından önemli bir gelişme oldu. Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçlarında tur mücadelesi verecek. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağlayacak. Peki, 27 Ağustos 2026 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin puan durumu.
UEFA ÜLKE PUANINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin güncel puanı 48.275 oldu.
26 AĞUSTOS 2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1. İngiltere: 101.907 puan
2. İtalya: 87.732 puan
3. İspanya: 82.493 puan
4. Almanya: 80.259 puan
5. Fransa: 68.010 puan
6. Portekiz: 64.250 puan
7. Belçika: 58.650 puan
8. Hollanda: 52.062 puan
9. TÜRKİYE: 48.275 puan
10. Polonya: 44.825 puan
11. Çekya: 44.325 puan
12. Yunanistan: 42.012 puan
ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ ÜLKE PUANI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Türkiye'nin UEFA ülke puanı, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının elde ettiği sonuçlardan etkileniyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye adına puan mücadelesi veriyor. Sezon başında Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise elenerek Avrupa kupalarına veda etti.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerin mümkün olduğunca fazla maç kazanması, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında üst sıralara çıkabilmesi açısından kritik önem taşıyor.