Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor UEFA ülke puanı sıralaması 27 Ağustos Perşembe! UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

        UEFA ülke puanı sıralaması 27 Ağustos Perşembe! UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

        UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının maçlarının ardından futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına kalmayı başardı. Ferencvaros-Trabzonspor ve Kauno Zalgiris-Beşiktaş karşılaşmaları da Türkiye'nin UEFA ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ve Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki konumunu doğrudan etkileyecek. Peki, UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte 27 Ağustos 2026 UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin güncel puanı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 22:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcilerinin elde ettiği sonuçlar yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalması Türkiye açısından önemli bir gelişme oldu. Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçlarında tur mücadelesi verecek. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağlayacak. Peki, 27 Ağustos 2026 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin puan durumu.

        2

        UEFA ÜLKE PUANINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin güncel puanı 48.275 oldu.

        3

        26 AĞUSTOS 2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        1. İngiltere: 101.907 puan

        2. İtalya: 87.732 puan

        3. İspanya: 82.493 puan

        4. Almanya: 80.259 puan

        4

        5. Fransa: 68.010 puan

        6. Portekiz: 64.250 puan

        7. Belçika: 58.650 puan

        8. Hollanda: 52.062 puan

        5

        9. TÜRKİYE: 48.275 puan

        10. Polonya: 44.825 puan

        11. Çekya: 44.325 puan

        12. Yunanistan: 42.012 puan

        6

        ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ ÜLKE PUANI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

        Türkiye'nin UEFA ülke puanı, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının elde ettiği sonuçlardan etkileniyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye adına puan mücadelesi veriyor. Sezon başında Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise elenerek Avrupa kupalarına veda etti.

        Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerin mümkün olduğunca fazla maç kazanması, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında üst sıralara çıkabilmesi açısından kritik önem taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #UEFA ülke puanı
        #UEFA
        #ülke puanı sıralaması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürlek: Şahin’in sözleri dosyayla örtüşmüyor
        Gürlek: Şahin’in sözleri dosyayla örtüşmüyor
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı
        Eray Yazgan'dan transfer sözleri!
        Eray Yazgan'dan transfer sözleri!
        Sır perdesi aralanıyor mu?
        Sır perdesi aralanıyor mu?
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        Kırmızı kart ve gol var!
        Kırmızı kart ve gol var!
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        Leao transferinde sıcak saatler!
        Leao transferinde sıcak saatler!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı