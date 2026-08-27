UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcilerinin elde ettiği sonuçlar yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalması Türkiye açısından önemli bir gelişme oldu. Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçlarında tur mücadelesi verecek. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağlayacak. Peki, 27 Ağustos 2026 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin puan durumu.