VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 burs takvimi ile VGM başvuru şartları neler, burs ücreti ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyor. VGM burs miktarı 2026 yılı itibarıyla üniversite öğrencileri için aylık 4.000 TL, ilk ve ortaöğretim öğrencileri için ise aylık 1.750 TL olarak ödeniyor. Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler “VGM burs başvuruları ne zaman, burs ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. VGM burs başvuru şartları ve ödeme tutarı için, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman? İşte, 2026-2027 VGM burs takvimi…