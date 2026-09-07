VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 burs takvimi ile VGM başvuru şartları neler, burs ücreti ne kadar?
VGM burs başvuru tarihleri, üniversitelerin açılmasına kısa süre araştırılmaya başlandı. Eylül ayının ortasından Ekim ayının ilk haftasına kadar olan süreçte üniversitelerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlayacak. VGM burs başvuru takvimi için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri için başvuru tarihleri, burs miktarı ve başvuru şartları VGM'nin yapacağı resmi duyuruyla netleşecek. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2026-2027 VGM burs ücreti ve başvuru şartları…
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyor. VGM burs miktarı 2026 yılı itibarıyla üniversite öğrencileri için aylık 4.000 TL, ilk ve ortaöğretim öğrencileri için ise aylık 1.750 TL olarak ödeniyor. Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler “VGM burs başvuruları ne zaman, burs ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. VGM burs başvuru şartları ve ödeme tutarı için, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman? İşte, 2026-2027 VGM burs takvimi…
VGM BURS BASVURUSU 2026-2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin başvuru tarihleri, VGM tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından netleşecek. Önceki yıllardaki takvim dikkate alındığında başvuruların ekim ayında başlaması bekleniyor.
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
VGM, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin burs başvuru tarihlerini henüz duyurmadı. Ortaöğrenim bursu için başvuruların ekim ayının ilk haftasında, yükseköğrenim bursu başvurularının ise ekim ayının son haftasına doğru başlaması bekleniyor. Kesin tarihler kurumun resmi internet sitesinden ilan edilecek.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
VGM burs başvuruları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim bursu için başvuru tarihleri her eğitim yılı başında belirleniyor. Başvuru sonuçları da VGM'nin resmi internet sitesinden açıklanıyor.
2026 VGM BURSU NE KADAR?
VGM yükseköğrenim bursu 2025-2026 eğitim yılında aylık 3 bin TL olarak ödenirken, 2026 Ocak ayından itibaren burs tutarı 4 bin TL'ye yükseltildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için uygulanacak yeni burs miktarı ise henüz açıklanmadı.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
VGM yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim görmesi gerekiyor. Başvurularda öğrencinin gelir durumu ve başka kurumlardan aldığı burslar da dikkate alınıyor.
Başlıca şartlar şöyle:
Türkiye'deki bir eğitim kurumunda öğrenim görmek
Yükseköğrenimde ön lisans veya lisans öğrencisi olmak
En az asgari ücret düzeyinde sürekli gelire sahip olmamak
Başka bir kamu kurumundan karşılıksız burs veya eğitim yardımı almamak
VGM'den muhtaç aylığı almamak
Polis Akademisi veya askeri okul öğrencisi olmamak
Ek öğrenim süresinde bulunmamak
Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmamak