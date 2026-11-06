VGM BURS SONUÇLARI 2026-2027 SORGULAMA: KYK sonuçları açıklandı, gözler VGM'de! Ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları 2026-2027 eğitim öğretim yılında maddi destek almak isteyen öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuruları 6-20 Ekim, üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim burs başvuruları ise 22-31 Ekim 2026 tarihlerinde alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından değerlendirmelere başlanırken burs almaya hak kazanan öğrencilerin ne zaman belli olacağı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklabmasıyla VGM yükseköğrenim burslarına ilişkin beklentiler de arttı. Peki, 2026 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı…