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        Haberler Bilgi VGM BURS SONUÇLARI 2026-2027 SORGULAMA: KYK sonuçları açıklandı, gözler VGM'de! Ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        VGM BURS SONUÇLARI 2026-2027 SORGULAMA: KYK sonuçları açıklandı, gözler VGM'de! Ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2026-2027 VGM burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim burslarına başvuran öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler VGM'den gelecek açıklamaya çevrildi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bursların değerlendirme süreci devam ederken sonuç sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonucu nereden, nasıl sorgulanır? İşte 2026-2027 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        1

        VGM burs başvuru sonuçları 2026-2027 eğitim öğretim yılında maddi destek almak isteyen öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuruları 6-20 Ekim, üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim burs başvuruları ise 22-31 Ekim 2026 tarihlerinde alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından değerlendirmelere başlanırken burs almaya hak kazanan öğrencilerin ne zaman belli olacağı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklabmasıyla VGM yükseköğrenim burslarına ilişkin beklentiler de arttı. Peki, 2026 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı…

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        VGM BURS SONUÇLARI 2026-2027 AÇIKLANDI MI?

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı.

        VGM burs sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak.

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        VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-2027 VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saate ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir duyuru yapılmadı.

        Geçmiş yılların takvimi dikkate alındığında sonuçların kasım ayında ilan edilmesi bekleniyor.

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları, açıklandığında Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

        Başvuru yapan öğrenciler sonuç sorgulama ekranında istenen kimlik bilgilerini girerek burs durumlarını görüntüleyebilecek.

        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2026-2027 VGM BURSU KAÇ TL OLDU?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim burs tutarlarını resmi internet sitesinde duyurdu.

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımı aylık tutarı: 1.750 TL

        Ön lisans ve lisans verilen yükseköğrenim bursu ise aylık tutarı: 4.000 TL

        6

        VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KAÇ AY ÖDENİYOR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilere eğitim dönemi boyunca 8 ay ödeme yapılıyor.

        Burslar ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında veriliyor.

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        KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi açıklamasına göre KYK'den karşılıksız burs alan üniversite öğrencilerine VGM yükseköğrenim bursu verilmiyor.

        Bu nedenle VGM, yükseköğrenim burs sonuçlarını KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından duyuruyor. KYK öğrenim kredisi ile karşılıksız burs aynı kapsamda değerlendirilmediğinden öğrencilerin kendi durumlarına ilişkin güncel şartları VGM üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

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        VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında VGM bursu almaya hak kazanacak öğrencilerin ilk ödeme takvimi henüz kesinleşmedi.

        Yükseköğrenim bursu eğitim döneminin ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme işlemleri, öğrenim gördükleri ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

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        #VGM burs başvuru sonuçları
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