Gruptan çıkarlar mı?

Yeni formatın ilk iki sezonunda 11-12 puan genelde ilk 24 için yetiyor, 16-17 puan ilk 8 için gerekiyor.

Fenerbahçe avantajlı görünüyor. Torba 4'ten iki kolay rakip (Slavia, LASK) çekmesi ve Shakhtar maçının nötr sahada oynanacak olması, üç maçtan dokuz puan çıkarma imkânı veriyor. Bunun üstüne Roma'yı içeride yenmesi yeterli. Play-off barajını geçmesini bekliyorum, ilk 8 ise ancak Liverpool veya Villarreal maçlarından sürpriz gelirse mümkün.

Galatasaray daha ağır bir fikstürle karşı karşıya. Barcelona, PSG, Sporting ve Lille dörtlüsünden çıkacak puan sayısı muhtemelen 2'yi geçmez. Bu da geri kalan dört maçın (Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart içeride, AEK deplasmanda) neredeyse hepsinden puan zorunluluğu doğuruyor. İç sahadaki üç maçtan 7-9 puan çıkarırsa barajı geçer, iki tökezleme yaşarsa sınırda kalır. Yine de kâğıt üzerinde play-off'a kalmasını bekliyorum.