Yapay zekanın Şampiyonlar Ligi tahmini şaşırttı! Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan toplar?
Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri kura çekiminin ardından belli oldu. İki temsilcimizin birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacağı lig aşaması öncesinde gözler puan tahminlerine çevrildi. Galatasaray; Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile mücadele edecek. Yapay zekaya iki takımın fikstürünü ve olası maç sonuçlarını değerlendirmesini sorduk. Peki, yapay zekaya göre Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan toplar, ligde kaçıncı olur? İşte yapay zekanın Galatasaray ve Fenerbahçe için yaptığı Şampiyonlar Ligi puan tahmini...
Şampiyonlar Ligi'nde yeni format kapsamında Galatasaray ve Fenerbahçe, lig aşamasında 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın fikstüründe Barcelona ve PSG gibi Avrupa'nın önemli takımları bulunurken Fenerbahçe'nin rakipleri arasında Atletico Madrid ve Liverpool öne çıkıyor. Yapay zekanın maç maç yaptığı değerlendirmede iki Türk temsilcisinin de play-off aşamasına kalabileceği öngörülüyor. Tahminlerde Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kıyasla biraz daha avantajlı bir fikstüre sahip olduğu belirtiliyor. Peki, yapay zekaya göre Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan toplayacak ve kaçıncı sırada yer alacak? İşte iki takımın yapay zeka tarafından hazırlanan puan durumu...
GALATASARAY RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Rakipler:
Barcelona
PSG
Aston Villa
Sporting
Feyenoord
Lille
Stuttgart
AEK
İşte Chatgpt'nin tahminleri
Bence Galatasaray'ın fikstürü çok zor ama tamamen umutsuz değil. Özellikle iç saha maçları belirleyici olur.
Maç maç tahminim:
Maç Tahmin Puan
Galatasaray - Barcelona Beraberlik ihtimali var ama Barça favori 1
PSG - Galatasaray PSG kalite farkıyla kazanır 0
Galatasaray - Aston Villa Çok kritik, Galatasaray zorlar 1
Sporting - Galatasaray Dengeli maç, deplasman zor 0
Galatasaray - Feyenoord İç sahada kazanır 3
Lille - Galatasaray Sert deplasman, beraberlik mümkün 1
Galatasaray - Stuttgart İç sahada avantajlı 3
AEK - Galatasaray Kazanması gereken maç 3
Tahmini puan:
12 puan
Senaryo:
10-11 puan → sınırda play-off
12-14 puan → büyük ihtimalle play-off
15+ puan → ilk 8 ihtimali doğar
Benim tahminim:
➡️ Galatasaray 12 puan toplar ve 15-20 bandında yer alır. Play-off'a kalır.
FENERBAHÇE
Rakipler:
Atletico Madrid
Liverpool
Aston Villa
Roma
Shakhtar
Villarreal
Slavia Prag
LASK
Bana göre Fenerbahçe'nin fikstürü Galatasaray'a göre daha dengeli. Çünkü Liverpool ve Atletico çok zor olsa da diğer rakiplerden puan alma şansı yüksek.
Maç maç tahminim:
Maç Tahmin Puan
Fenerbahçe - Atletico Madrid Kadıköy faktörüyle beraberlik 1
Liverpool - Fenerbahçe Liverpool favori 0
Fenerbahçe - Aston Villa Çok kritik, kazanabilir 3
Roma - Fenerbahçe Roma deplasmanı zor 0
Fenerbahçe - Shakhtar İç sahada kazanır 3
Villarreal - Fenerbahçe Dengeli maç 1
Fenerbahçe - Slavia Prag Kazanması gerekir 3
LASK - Fenerbahçe Deplasmanda galibiyet 3
Tahmini puan:
14 puan
Senaryo:
12 puan → play-off sınırı
14-15 puan → güçlü play-off adayı
16-17 puan → ilk 8 yarışına girer
Benim tahminim:
➡️ Fenerbahçe 14 puan toplar ve 10-16 arasında yer alır. Play-off'a kalır.
Karşılaştırma
Takım Tahmini puan Durum
Fenerbahçe 14 Play-off'a yakın
Galatasaray 12 Play-off ihtimali yüksek
Kim daha ileri gider?
Benim fikrim:
Fenerbahçe'nin fikstürü biraz daha avantajlı.
Sebebi:
Aston Villa, Roma, Atletico, Liverpool çok zor ama altındaki rakiplerden daha fazla puan çıkarabilir.
Galatasaray'ın Barcelona ve PSG maçları büyük ihtimalle puansız geçebilir.
Galatasaray'ın mutlaka Feyenoord, Stuttgart, AEK maçlarından maksimum puan çıkarması gerekiyor.
Tahmini sıralama:
Fenerbahçe → 14 puan → play-off
Galatasaray → 12 puan → play-off
Ama iki takım da iç sahada büyük takımlardan birini yenebilirse (örneğin Galatasaray-Barcelona veya Fenerbahçe-Atletico) 15-16 puana çıkıp ilk 8 sürprizi yapabilir.
İşte Claude tahminleri
Galatasaray
Barcelona (İç) – 1 puan. RAMS Park atmosferi Barcelona'yı zorlar ama kadro kalitesi farkı büyük. Beraberlik gerçekçi tavan.
PSG (Dep) – 0 puan. Parc des Princes'te puan çıkarmak için PSG'nin çok kötü bir gün geçirmesi gerekir. Beklenti kurmaya değmez.
Aston Villa (İç) – 3 puan. Torba 2'den çıkabilecek en iyi rakiplerden biri. Villa Avrupa'da deplasmanda savunma hattında sık hata yapıyor. Kazanılması gereken maç.
Sporting (Dep) – 0 puan. Alvalade'de yüksek tempolu pres ve kanat hızı GS'nin savunma geçişlerini yorar. Zor deplasman.
Feyenoord (İç) – 3 puan. Feyenoord hücumda üretken ama deplasmanda savunması dağınık. Ev sahibi avantajıyla en net üç puanlık maçlardan.
Lille (Dep) – 1 puan. Denk güçler. Lille içeride güçlü ama fark yaratacak kadar değil, beraberlik makul.
Stuttgart (İç) – 3 puan. Bundesliga'nın orta-üst grubu, Avrupa'da deplasman performansı istikrarsız. İçeride alınabilir.
AEK Atina (Dep) – 1 puan. Yunan takımlarının deplasman atmosferi ciddi bir faktör. Kadro üstünlüğü GS'de olsa da beraberliği realist tahmin olarak koyuyorum.
Toplam beklentim: 12 puan (aralık olarak 9-14)
Fenerbahçe
Atletico Madrid (Dep) – 0 puan. Simeone'nin takımı iç sahada nadiren puan bırakır, özellikle düşük blok kuran rakiplere karşı.
Liverpool (İç) – 1 puan. Kadıköy'de Liverpool'u durdurmak imkânsız değil. FB'nin savunmada disiplinli kalıp kontratakla gitmesi durumunda beraberlik ulaşılabilir.
Aston Villa (Dep) – 0 puan. Villa Park'ta Villa çok daha farklı bir takım. Puan beklemiyorum.
Roma (İç) – 3 puan. Roma deplasmanda gol üretmekte zorlanan, sonuç odaklı ama kısır bir takım. Kadıköy'de FB'nin kazanma ihtimali yüksek.
Shakhtar (Dep) – 3 puan. Kritik detay: Shakhtar savaş nedeniyle Avrupa iç saha maçlarını Polonya ya da Almanya'da, büyük ölçüde nötr ve seyircisiz koşullarda oynuyor. Bu maç fiilen deplasman sayılmaz. Alınması gereken üç puan.
Villarreal (İç) – 1 puan. İki takım da benzer seviyede. Villarreal top hâkimiyetiyle maçı sakinleştirebilir, beraberlik en olası sonuç.
Slavia Prag (İç) – 3 puan. Torba 4 rakibi, içeride kayıp kabul edilemez.
LASK (Dep) – 3 puan. Linz'de kadro farkı çok büyük. Fikstürün en rahat maçı.
Toplam beklentim: 14 puan (aralık olarak 10-16)
Gruptan çıkarlar mı?
Yeni formatın ilk iki sezonunda 11-12 puan genelde ilk 24 için yetiyor, 16-17 puan ilk 8 için gerekiyor.
Fenerbahçe avantajlı görünüyor. Torba 4'ten iki kolay rakip (Slavia, LASK) çekmesi ve Shakhtar maçının nötr sahada oynanacak olması, üç maçtan dokuz puan çıkarma imkânı veriyor. Bunun üstüne Roma'yı içeride yenmesi yeterli. Play-off barajını geçmesini bekliyorum, ilk 8 ise ancak Liverpool veya Villarreal maçlarından sürpriz gelirse mümkün.
Galatasaray daha ağır bir fikstürle karşı karşıya. Barcelona, PSG, Sporting ve Lille dörtlüsünden çıkacak puan sayısı muhtemelen 2'yi geçmez. Bu da geri kalan dört maçın (Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart içeride, AEK deplasmanda) neredeyse hepsinden puan zorunluluğu doğuruyor. İç sahadaki üç maçtan 7-9 puan çıkarırsa barajı geçer, iki tökezleme yaşarsa sınırda kalır. Yine de kâğıt üzerinde play-off'a kalmasını bekliyorum.