Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! A101 23 TEMMUZ ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU | A101 Perşembe fırsat ürünlerinde neler indirimde? 3 Musluklu Su Sebili, Buharlı Ütü geliyor!

        YARIN SATIŞTA! A101 23 TEMMUZ ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU | A101 Perşembe fırsat ürünlerinde neler indirimde? 3 Musluklu Su Sebili, Buharlı Ütü geliyor!

        A101'in 23 Temmuz 2026 Perşembe günü satışa sunacağı Aldın Aldın ürünleri yarın satışa çıkıyor. Yeni haftanın kataloğunda teknolojik ürünlerden ev yaşamına, mutfak gereçlerinden mobilyaya kadar birçok farklı ihtiyaca yönelik seçenek bulunuyor. Elektrikli araç, retro pikap, üç musluklu su sebili, siyah cam ankastre set, seyahat tipi buharlı ütü, tavan fanı ve şarjlı su pompası kampanyanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Döküm ızgara tava, parkur oyunu, makyaj organizeri ve kiler dolabı da katalogda müşterilere sunulacak. Mini tam otomatik kahve makinesi ile filtre kahve makinesi ise 18-26 Temmuz tarihleri arasında A101 Ekstra üzerinden satın alınabilecek. Peki bu haftanın A101 Aldın Aldın kataloğunda hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar? İşte 23 Temmuz 2026 A101 aktüel ürünler kataloğunun detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101’in 23 Temmuz 2026 Perşembe yarın başlayacak yeni Aldın Aldın kampanyasında satışa çıkacak ürünler belli oldu. Televizyon ve elektronik aksesuarlardan mutfak ekipmanlarına, ev tekstilinden çocuklara yönelik oyuncak ve etkinlik ürünlerine kadar farklı kategorilerde pek çok seçenek tüketicilere sunulacak. Haftanın öne çıkanları arasında 65 inç 4K UHD televizyon, kablosuz hızlı şarj cihazı, retro ve şarjlı çay makineleri, üç tekerlekli moped, mini tencere seti, muffin kalıbı, mikser ve blender kabı bulunuyor. Sıvı sabunluk, ayaklı sunumluk, yeşillik saklama kabı, silikon yastık, kırlent kılıfı, vakumlu poşet seti ve kaymaz tabanlı yolluk da kampanya listesinde yer alıyor. Peki 23 Temmuz A101 Aldın Aldın afişinde başka hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar? İşte haftanın aktüel ürün kataloğuna ilişkin tüm ayrıntılar…

        2

        A101 23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

        65" 4K UHD Vidaa TV 30.999 TL

        50" 4K Ultra HD Vidaa TV 18.499 TL

        55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 19.999 TL

        43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV 12.999 TL

        3

        Çantalı Retro Pikap 2.499 TL

        4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti 499 TL

        Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 429 TL

        Bluetooth Hoparlör 399 TL

        Bluetooth Kulaklık 399 TL

        4

        Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.999 TL

        Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL

        Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL

        LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 179 TL

        Şarjlı Çırpıcı 249 TL

        Retro Çay Makinesi 1.699 TL

        Tavan Tipi Fan 999 TL

        Dik Süpürge 1.099 TL

        Klipsli Masa Üstü Fan 439 TL

        5

        EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL

        VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

        RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL

        6

        7 Gözlü Makyaj Organizeri 199 TL

        Tefal Döküm Izgara Tava 1.999 TL

        Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

        Mini Tencere Seti 3'lü 1.699 TL

        Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL

        Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL

        Peçetelik ve Nihale Çeşitleri 149 TL

        Mikser ve Blender Kabı 99,50 TL

        Piknik Seti 31 Parça 249 TL

        Çubuk Buzluk 29,50 TL

        7

        Magly Ball Run 101 Parça Parkur Oyunu 1.999 TL

        Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL

        Hot Wheels Mega Ralli Seti 999 TL

        Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL

        Boyama Örtüsü 279 TL

        Çıkartmalı Boyama Kitabı 45 TL

        Ahşap Maket Boyama Seti 229 TL

        Oyuncak Fileli Pota 159 TL

        8

        Tek Kapaklı Kiler Dolabı 2.999 TL

        Kaymaz Taban Yolluk 80*140 cm 299 TL

        Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL

        Punch Kırlent Kılıfı 43*43 cm 169 TL

        Tek Kişilik Pike 299 TL

        9

        Yüksek Proteinli Kaşar Peyniri 200g 195 TL

        Laktozsuz Proteinli Süt 89,50 TL

        Detoks Kefir 250 ml 55 TL

        Salata Sosu 1 KG 89,50 TL

        Avokadolu Salata Sosu 275g 89,50 TL

        Mango Habanero Kanat Sosu 285g 79,50 TL

        Körili Tavuk Sosu 260g 79,50 TL

        Karamel Waffle Sosu 280g 129,50 TL

        Beyaz Sirke 5L 99,50 TL

        10

        Çikolata Kaplamalı Ananas Aromalı Gofret 65 TL

        Glutensiz Protein Bar 45 TL

        Peynirli Karabuğday & Nohut Cipsi 54 TL

        11

        Jel Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 199 TL

        Kıyafet Bandı 36'lı 99,50 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 19 Temmuz 2026 (Yapay Zeka İşimizi Elimizden Alır Mı?)

        Kademeli emeklilik çıkacak mı? Almanya'yı neden terk ediyorlar? 8 saat tarih mi oluyor? Uzaktan çalışma tarih mi oluyor? Z kuşağının işverenden talebi ne? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Gazeteci Perihan Sürmen, İş Dünyası Danışmanı Murat Yerdekalmazer ve Habertürk Atina Muhabiri Taki Berberakis ...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?