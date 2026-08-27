YARIN SATIŞTA! BİM 26-28-30 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Bu Cuma BİM markette indirimli ürünler neler? Cam Çerezlik Seti, Halı ve daha fazlası...

BİM’in Ağustos ayının son günlerine özel aktüel ürün fırsatları alışveriş severlerin gündeminde. 25 ve 26 Ağustos tarihli kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleri kampanyaların ardından gözler, 28-30 Ağustos 2026 döneminde marketlerde satışa sunulacak yeni ürünlere çevrildi. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanan katalogda ev yaşam ürünlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden günlük ihtiyaçlara kadar pek çok seçenek yer alıyor. Peki, BİM’de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak, indirimli ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte 28-30 Ağustos 2026 BİM aktüel ürün kataloğu ve merak edilen tüm detaylar...