YARIN SATIŞTA! BİM 3 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | Bu Cuma BİM markete gelecek indirimli ürünler neler? Elektrikli Bisiklet, Portatif Klima, Drone ve daha fazlası...
BİM'in Temmuz ayının ilk aktüel ürün kataloğu alışveriş gündeminde öne çıktı. 3 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla mağazalarda satışa sunulacak yeni ürünler arasında Stanley Quencher termos, standlı baharatlık seti, kapitoneli yatak örtüsü, kadın ve erkek şortlu takımlar gibi farklı kategorilerden birçok seçenek yer alıyor. Ev yaşam ürünlerinden tekstile, mutfak gereçlerinden sezonluk ihtiyaçlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM'in yeni kataloğu, alışveriş yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, 3 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünlerinde neler var? İşte haftanın yeni kataloğunda dikkat çeken ürünler ve tam liste...
BİM’in 3 Temmuz 2026 Cuma günü raflara taşıyacağı yeni aktüel ürünler belli oldu. Haftalık kataloglarıyla teknoloji, mutfak, ev yaşamı ve küçük ev aletleri gibi farklı kategorilerde ürünleri tüketicilerle buluşturan BİM’de bu hafta da geniş bir ürün seçkisi dikkat çekiyor. Yeni katalogda Xiaomi Smart kamera, Android projeksiyon cihazı, Omix O1 Icon cep telefonu, Casper Via M45 cep telefonu, 7000 BTU portatif klima, su ısıtıcı kettle, tutma saplı çelik kesme panosu ve bambu tepsili cam sıvı sabunluk seti gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, BİM 3 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte haftanın öne çıkan fırsat ürünleri ve fiyatları haberimizde...
BİM 3 TEMMUZ 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 55" 4K Ultra HD 4K QLED Google Tv 21.500 TL
TCL 32' Full HD QLED Tv 9.900 TL
Strong 45' Whaleos 10 Full HD Tv 11.750 TL
Havit Android Projeksiyon Cihazı 3.990 TL
Xiaomi Smart Kamera 1.390 TL
Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.900 TL
Omix 01 Icon Cep Telefonu 10.990 TL
Retro Telefon Ahizesi 390 TL
Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık 690 TL
Kumtel Led Lambalı Vantilatör 890 TL
Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 690 TL
Polosmart Kablosuz Ses ve Görüntü Aktarıcı 449 TL
Kafa Lambası 450 TL
KUBA RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
Kumtel 7000 BTU Portatif Klima 9.900 TL
Philips Azur Ütü 3.990 TL
Fobem Su Isıtıcı Kettle 590 TL
Kumtel Inox Set Üstü Ocak 3.500 TL
Kumtel Mini Fırın 2.500 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 890 TL
Corby Drone 2.990 TL
Örümceğe Dönüşen Robot 299 TL
Oyuncak İş Araçları 89 TL
Kurmalı Banyo Oyuncağı 119 TL
Tenis Oyun Seti 429 TL
Oyuncak Piknik Sepeti 179 TL
Işıklı Köpük Tabancası 229 TL
Pelüş Civciv Soli 479 TL
Plaj Setli İlk Çek Çek Aracım 429 TL
Stanley Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL
Rakle Desenli Su Bardağı 2'li 169 TL
Odin Renkli Çerezlik 2'li 149 TL
Colorina Kayık Gondol Servis Tabağı 199 TL
Colorina Deseni Ayaklı Servis Tabağı 399 TL
Colorina Desenli Pasta Tabağı 449 TL
Colorina Deniz Kabuğu Şekilli Kase / Çerezlik 69 TL
Colorina Balık Şekilli Derin Kase 199 TL
Keramika Desenli Kupa 79 TL
Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL
Quencher Termos 1,18 Litre 1.990 TL
Kamp Termosu 2 Litre 1.990 TL
Kamp Termosu 1,5 Litre 1.790 TL
Pvc Masa Örtüsü 159 TL
Plaj Havlusu 169 TL
Yetişkin Güneş Gözlüğü 99 TL
Çocuk güneş Gözlüğü 99 TL
Plaj Çantası 329 TL
Anahtarlık 99 TL
Erkek Hasır Şapka 169 TL
Kadın Hasır Şapka 179 TL
Dagi Kadın / Erkek Şortlu Takım 499 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 469 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 389 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL
Tek Kişilik Baskılı Pike 299 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike 349 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 319 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 85 TL
Silikon Yastık 149 TL
Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 33 TL
Glass in love Cam Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL
Glass in love Rimli Kahve Yanı Su Bardağı 4'lü 189 TL
Glass in love Akasya Kapaklı Standlı Baharatlık Seti 470 ml 199 TL
Glass in love Akasya Standlı Cam Baharatlık Seti 209 TL
Glass in love Kare Cam Tatlı Kasesi 55 TL
Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 ml 199 TL
Cam Gravürlü Borosilikat Kupa 210 ml 89 TL
Çok Amaçlı Meyvelik 59 TL
Saklama Kabı Çeşitleri 4'lü 199 TL
Gold Uzun Tatlı Kaşığı 6'lı 279 TL
Bambu Sunumluk Çeşitleri 159 TL
Benante Dondurma Kaşığı 2'li 109 TL
Kapaklı Organizer Kutu Seti 2'li 239 TL
Bambu Tepsili Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li 219 TL
Desenli Yuvarlak Tepsi 109 TL
Tutma Saplı Çelik Kesme Panosu 599 TL
Tırtıklı Mutfak Bıçağı 109 TL
Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL
Dondurma Kabı 39 TL