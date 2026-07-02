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        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! BİM 3 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | Bu Cuma BİM markete gelecek indirimli ürünler neler? Elektrikli Bisiklet, Portatif Klima, Drone ve daha fazlası...

        YARIN SATIŞTA! BİM 3 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | Bu Cuma BİM markete gelecek indirimli ürünler neler? Elektrikli Bisiklet, Portatif Klima, Drone ve daha fazlası...

        BİM'in Temmuz ayının ilk aktüel ürün kataloğu alışveriş gündeminde öne çıktı. 3 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla mağazalarda satışa sunulacak yeni ürünler arasında Stanley Quencher termos, standlı baharatlık seti, kapitoneli yatak örtüsü, kadın ve erkek şortlu takımlar gibi farklı kategorilerden birçok seçenek yer alıyor. Ev yaşam ürünlerinden tekstile, mutfak gereçlerinden sezonluk ihtiyaçlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM'in yeni kataloğu, alışveriş yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, 3 Temmuz 2026 BİM aktüel ürünlerinde neler var? İşte haftanın yeni kataloğunda dikkat çeken ürünler ve tam liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 09:48:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        BİM’in 3 Temmuz 2026 Cuma günü raflara taşıyacağı yeni aktüel ürünler belli oldu. Haftalık kataloglarıyla teknoloji, mutfak, ev yaşamı ve küçük ev aletleri gibi farklı kategorilerde ürünleri tüketicilerle buluşturan BİM’de bu hafta da geniş bir ürün seçkisi dikkat çekiyor. Yeni katalogda Xiaomi Smart kamera, Android projeksiyon cihazı, Omix O1 Icon cep telefonu, Casper Via M45 cep telefonu, 7000 BTU portatif klima, su ısıtıcı kettle, tutma saplı çelik kesme panosu ve bambu tepsili cam sıvı sabunluk seti gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, BİM 3 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte haftanın öne çıkan fırsat ürünleri ve fiyatları haberimizde...

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        BİM 3 TEMMUZ 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Dijitsu 55" 4K Ultra HD 4K QLED Google Tv 21.500 TL

        TCL 32' Full HD QLED Tv 9.900 TL

        Strong 45' Whaleos 10 Full HD Tv 11.750 TL

        Havit Android Projeksiyon Cihazı 3.990 TL

        Xiaomi Smart Kamera 1.390 TL

        Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.900 TL

        Omix 01 Icon Cep Telefonu 10.990 TL

        Retro Telefon Ahizesi 390 TL

        Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık 690 TL

        Kumtel Led Lambalı Vantilatör 890 TL

        Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 690 TL

        Polosmart Kablosuz Ses ve Görüntü Aktarıcı 449 TL

        Kafa Lambası 450 TL

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        KUBA RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

        Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

        Kumtel 7000 BTU Portatif Klima 9.900 TL

        Philips Azur Ütü 3.990 TL

        Fobem Su Isıtıcı Kettle 590 TL

        Kumtel Inox Set Üstü Ocak 3.500 TL

        Kumtel Mini Fırın 2.500 TL

        Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 890 TL

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        Corby Drone 2.990 TL

        Örümceğe Dönüşen Robot 299 TL

        Oyuncak İş Araçları 89 TL

        Kurmalı Banyo Oyuncağı 119 TL

        Tenis Oyun Seti 429 TL

        Oyuncak Piknik Sepeti 179 TL

        Işıklı Köpük Tabancası 229 TL

        Pelüş Civciv Soli 479 TL

        Plaj Setli İlk Çek Çek Aracım 429 TL

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        Stanley Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL

        Rakle Desenli Su Bardağı 2'li 169 TL

        Odin Renkli Çerezlik 2'li 149 TL

        Colorina Kayık Gondol Servis Tabağı 199 TL

        Colorina Deseni Ayaklı Servis Tabağı 399 TL

        Colorina Desenli Pasta Tabağı 449 TL

        Colorina Deniz Kabuğu Şekilli Kase / Çerezlik 69 TL

        Colorina Balık Şekilli Derin Kase 199 TL

        Keramika Desenli Kupa 79 TL

        Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL

        Quencher Termos 1,18 Litre 1.990 TL

        Kamp Termosu 2 Litre 1.990 TL

        Kamp Termosu 1,5 Litre 1.790 TL

        Pvc Masa Örtüsü 159 TL

        Plaj Havlusu 169 TL

        Yetişkin Güneş Gözlüğü 99 TL

        Çocuk güneş Gözlüğü 99 TL

        Plaj Çantası 329 TL

        Anahtarlık 99 TL

        Erkek Hasır Şapka 169 TL

        Kadın Hasır Şapka 179 TL

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        Dagi Kadın / Erkek Şortlu Takım 499 TL

        Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 469 TL

        Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 389 TL

        Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL

        Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

        Tek Kişilik Baskılı Pike 299 TL

        Çift Kişilik Baskılı Pike 349 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 319 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

        Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 85 TL

        Silikon Yastık 149 TL

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        Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 33 TL

        Glass in love Cam Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL

        Glass in love Rimli Kahve Yanı Su Bardağı 4'lü 189 TL

        Glass in love Akasya Kapaklı Standlı Baharatlık Seti 470 ml 199 TL

        Glass in love Akasya Standlı Cam Baharatlık Seti 209 TL

        Glass in love Kare Cam Tatlı Kasesi 55 TL

        Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 ml 199 TL

        Cam Gravürlü Borosilikat Kupa 210 ml 89 TL

        Çok Amaçlı Meyvelik 59 TL

        Saklama Kabı Çeşitleri 4'lü 199 TL

        Gold Uzun Tatlı Kaşığı 6'lı 279 TL

        Bambu Sunumluk Çeşitleri 159 TL

        Benante Dondurma Kaşığı 2'li 109 TL

        Kapaklı Organizer Kutu Seti 2'li 239 TL

        Bambu Tepsili Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li 219 TL

        Desenli Yuvarlak Tepsi 109 TL

        Tutma Saplı Çelik Kesme Panosu 599 TL

        Tırtıklı Mutfak Bıçağı 109 TL

        Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL

        Dondurma Kabı 39 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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