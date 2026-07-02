YARIN SATIŞTA! BİM 3 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | Bu Cuma BİM markete gelecek indirimli ürünler neler? Elektrikli Bisiklet, Portatif Klima, Drone ve daha fazlası...

BİM’in 3 Temmuz 2026 Cuma günü raflara taşıyacağı yeni aktüel ürünler belli oldu. Haftalık kataloglarıyla teknoloji, mutfak, ev yaşamı ve küçük ev aletleri gibi farklı kategorilerde ürünleri tüketicilerle buluşturan BİM’de bu hafta da geniş bir ürün seçkisi dikkat çekiyor. Yeni katalogda Xiaomi Smart kamera, Android projeksiyon cihazı, Omix O1 Icon cep telefonu, Casper Via M45 cep telefonu, 7000 BTU portatif klima, su ısıtıcı kettle, tutma saplı çelik kesme panosu ve bambu tepsili cam sıvı sabunluk seti gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, BİM 3 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte haftanın öne çıkan fırsat ürünleri ve fiyatları haberimizde...