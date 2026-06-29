YARIN SATIŞTA! BİM 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU | Bu Salı ve Cuma günleri BİM markete gelecek indirimli fırsat ürünler neler? Yeni haftanın BİM aktüel ürünleri...

BİM’in 30 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihli yeni aktüel ürün katalogları yayınlandı. Haftanın ilk fırsat ürünleri 30 Haziran Salı günü raflarda yerini alacak. 3 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak katalogda ise teknolojiden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev yaşam ürünlerine kadar pek çok kategori dikkat çekiyor. Xiaomi Smart kamera, Android projeksiyon cihazı, Omix O1 Icon cep telefonu, Casper Via M45 cep telefonu, 7000 BTU portatif klima, su ısıtıcı kettle, tutma saplı çelik kesme panosu ve bambu tepsili cam sıvı sabunluk seti öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Peki, BİM’de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 30 Haziran-3 Temmuz 2026 BİM aktüel kataloğunda yer alan fırsat ürünleri...