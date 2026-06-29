YARIN SATIŞTA! BİM 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU | Bu Salı ve Cuma günleri BİM markete gelecek indirimli fırsat ürünler neler? Yeni haftanın BİM aktüel ürünleri...
BİM'in 30 Haziran ve 3 Temmuz tarihli aktüel ürün katalogları alışveriş tutkunlarının gündemine girdi. Haziran ayının son indirimli ürünleri 30 Haziran Salı günü raflardaki yerini alırken, Temmuz ayının ilk fırsat ürünleri ise 3 Temmuz Cuma günü BİM mağazalarında satışa sunulacak. Yeni kataloglarda Stanley Quencher termos, standlı baharatlık seti, kapitoneli yatak örtüsü, kadın ve erkek şortlu takımlar başta olmak üzere birçok ürün öne çıkıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 30 Haziran-3 Temmuz BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve merak edilen detaylar...
BİM’in 30 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihli yeni aktüel ürün katalogları yayınlandı. Haftanın ilk fırsat ürünleri 30 Haziran Salı günü raflarda yerini alacak. 3 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak katalogda ise teknolojiden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden ev yaşam ürünlerine kadar pek çok kategori dikkat çekiyor. Xiaomi Smart kamera, Android projeksiyon cihazı, Omix O1 Icon cep telefonu, Casper Via M45 cep telefonu, 7000 BTU portatif klima, su ısıtıcı kettle, tutma saplı çelik kesme panosu ve bambu tepsili cam sıvı sabunluk seti öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. Peki, BİM’de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 30 Haziran-3 Temmuz 2026 BİM aktüel kataloğunda yer alan fırsat ürünleri...
BİM 30 HAZİRAN 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 169 TL
Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 195 TL
Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 195 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Sirke 1100 ml 75 TL
Molped Hijyen Max Gece Hijyenik Ped 79 TL
Molped Hijyen Max Günlük Ped 49 TL
Queen El Yüz Havlusu 45 TL
Lavanta Vazo Set Oda Kokusu 100 ml 209 TL
Signal White System Arındırıcı Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası 89,50 TL
Mis İp Kürdanlı Diş İpi 60+1 55 TL
Foot Doctor Ayak Koruma Ürünleri 65 TL
Porçöz Çok Amaçlı Temizleyici 750 ml 69 TL
Cif Yüzey Temizleyici 119 TL
Porçöz Sıvı Tuvalet Temizleyici 750 ml 69 TL
Quickdish Renkli Bambu Bez 59 TL
Off Sinek Kovar Sprey 100 ml 155 TL
Raid 30 Gece Ayarlanabilir Elektrolikit 259 TL
Raid 45 Gece Ayarlanabilir Elektrolikit Yedek Şişe 259 TL
Soft Mini Sunum Peçete 24x24 cm 49 TL
Tereson Terleme Önleyici Solüsyon 50 ml 109 TL
Anyong Yüz Bakım Maskesi 7 ml 29 TL
Haribo Altınayıcık Orman Meyveleri Aromalı Karışık Yumuşak Şeker 200 gr 49 TL
Simbat Mısır Kavurga 200 gr 27,50 TL
Hazarbey Kuru Erik 200 gr 115 TL
Hazarbey Hünnap Kurusu 100 gr 47,50 TL
Torku Frema Kakao Fındıklı Krema 1000 gr 196 TL
Züber Kakaolu Yer Fıstığı Kreması & %100 Yer Fıstığı Ezmesi 2x315 gr 390 TL
Aktürk Muzlu Kremalı Gofret 430 gr 67,50 TL
Ülker Dore Sütlü Çikolatalı Kremalı Bisküvi 3x86 gr 69 TL
New Yorkers Çikolata Kremalı Yumuşak Kurabiye 175 gr 89 TL
Luppo Antep Fıstıklı Sandviç Kek 182 gr 99 TL
Çizmeci Fındık Kremalı Rulo Gofret Teneke Kutu 250 gr 99 TL
Eti Burçak Fesleğenli Tahıllı Kraker 40 gr 18 TL
Ülker 9 Kat Tat Fındık Kremalı Gofret 39 gr 9 TL
Torku Kıtrak Srırracha Çeşnili Kraker 55 gr 15 TL
Biscolata Nirvana Roll Sütlü Çikolata Kaplamalı Rulo Gofret 24,5 gr 12 TL
Eti Tuzlu Karamel Sos Dolgulu Marshmallow Bisküvi 20 gr 5,50 TL
Sultan Dana Kangal Sucuk 500 gr 319 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 399 TL
Namet Hindi Fıstıklı Salam 2x50 gr 29,75 TL
Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 gr 89 TL
Namet Dana Döner 4x250 gr 699 TL
Lezita Piliç Döner 1000 gr 249 TL
Aytaç Tavuk Dürüm Tantuni 165 gr 59 TL
İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 gr 149 TL
Anka Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 329 TL
Binvezir Eritme Peyniri 1000 gr 349 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 79,50 TL
Teksüt Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Beyaz Peynir 450 gr 209 TL
Peysan Az Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 159 TL
Aknaz Frambuazlı Cheesecake Aromalı Taze Peynir 180 gr 59 TL
Bizim %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 24,50 TL
Dost İtalyan Karamelli Pastörize Süt 1 Litre 59 TL
İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39 TL
Pınar Laktozsuz Süt 1 Litre 59 TL
BİM 1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS: 33.900 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE: 24.900 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE: 19.900 TL
Keysmart İki Kapılı Buzdolabı KEY 330 STE: 17.900 TL
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Defrost 204 L: 14.900 TL
Keysmart 9 Kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM: 20.900 TL
Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM: 18.900 TL
Keysmart 7 Kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM: 16.900 TL
Keysmart 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM: 18.900 TL
Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM: 16.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS (Gri): 16.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM (Beyaz): 14.900 TL
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi HDW-01: 12.500 TL
Göcek Mutfak Dolabı (~220 cm): 12.550 TL
Tino Evyeli Mutfak Alt Üst Takım (~200 cm): 11.450 TL
Riva Banyo Dolabı (~65 cm): 7.950 TL
Easy Ankastre Modülü: 1.750 TL
Happhom Elektrikli Masaj Koltuğu: 11.900 TL
Decolove Duşakabin (5 mm Şeffaf Temperli Cam): 6.250 TL
Origami Masa: 3.950 TL
Tavan Vantilatörlü LED Avize: 3.900 TL
BİM 3 TEMMUZ 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 55" 4K Ultra HD 4K QLED Google Tv 21.500 TL
TCL 32' Full HD QLED Tv 9.900 TL
Strong 45' Whaleos 10 Full HD Tv 11.750 TL
Havit Android Projeksiyon Cihazı 3.990 TL
Xiaomi Smart Kamera 1.390 TL
Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.900 TL
Omix 01 Icon Cep Telefonu 10.990 TL
Retro Telefon Ahizesi 390 TL
Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık 690 TL
Kumtel Led Lambalı Vantilatör 890 TL
Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 690 TL
Polosmart Kablosuz Ses ve Görüntü Aktarıcı 449 TL
Kafa Lambası 450 TL
KUBA RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
Kumtel 7000 BTU Portatif Klima 9.900 TL
Philips Azur Ütü 3.990 TL
Fobem Su Isıtıcı Kettle 590 TL
Kumtel Inox Set Üstü Ocak 3.500 TL
Kumtel Mini Fırın 2.500 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 890 TL
Corby Drone 2.990 TL
Örümceğe Dönüşen Robot 299 TL
Oyuncak İş Araçları 89 TL
Kurmalı Banyo Oyuncağı 119 TL
Tenis Oyun Seti 429 TL
Oyuncak Piknik Sepeti 179 TL
Işıklı Köpük Tabancası 229 TL
Pelüş Civciv Soli 479 TL
Plaj Setli İlk Çek Çek Aracım 429 TL
Stanley Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL
Rakle Desenli Su Bardağı 2'li 169 TL
Odin Renkli Çerezlik 2'li 149 TL
Colorina Kayık Gondol Servis Tabağı 199 TL
Colorina Deseni Ayaklı Servis Tabağı 399 TL
Colorina Desenli Pasta Tabağı 449 TL
Colorina Deniz Kabuğu Şekilli Kase / Çerezlik 69 TL
Colorina Balık Şekilli Derin Kase 199 TL
Keramika Desenli Kupa 79 TL
Quencher Termos 0,89 Litre 1.790 TL
Quencher Termos 1,18 Litre 1.990 TL
Kamp Termosu 2 Litre 1.990 TL
Kamp Termosu 1,5 Litre 1.790 TL
Pvc Masa Örtüsü 159 TL
Plaj Havlusu 169 TL
Yetişkin Güneş Gözlüğü 99 TL
Çocuk güneş Gözlüğü 99 TL
Plaj Çantası 329 TL
Anahtarlık 99 TL
Erkek Hasır Şapka 169 TL
Kadın Hasır Şapka 179 TL
Dagi Kadın / Erkek Şortlu Takım 499 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 469 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 389 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL
Tek Kişilik Baskılı Pike 299 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike 349 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 319 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 85 TL
Silikon Yastık 149 TL
Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 33 TL
Glass in love Cam Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL
Glass in love Rimli Kahve Yanı Su Bardağı 4'lü 189 TL
Glass in love Akasya Kapaklı Standlı Baharatlık Seti 470 ml 199 TL
Glass in love Akasya Standlı Cam Baharatlık Seti 209 TL
Glass in love Kare Cam Tatlı Kasesi 55 TL
Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 ml 199 TL
Cam Gravürlü Borosilikat Kupa 210 ml 89 TL
Çok Amaçlı Meyvelik 59 TL
Saklama Kabı Çeşitleri 4'lü 199 TL
Gold Uzun Tatlı Kaşığı 6'lı 279 TL
Bambu Sunumluk Çeşitleri 159 TL
Benante Dondurma Kaşığı 2'li 109 TL
Kapaklı Organizer Kutu Seti 2'li 239 TL
Bambu Tepsili Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li 219 TL
Desenli Yuvarlak Tepsi 109 TL
Tutma Saplı Çelik Kesme Panosu 599 TL
Tırtıklı Mutfak Bıçağı 109 TL
Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL
Dondurma Kabı 39 TL