YDS ne zaman? ÖSYM 2026 sınav takvimi ile YDS/2 başvuru ve sınav tarihi
ÖSYM 2026 sınav takvimi ile YDS/2 başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılım gösterecek adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar YDS/2 sınava girmeden önce başvurularını ÖSYM sitesi üzerinden tamamlayacak. Peki YDS ne zaman? İşte, ÖSYM 2026 sınav takvimi ile YDS/2 başvuru ve sınav tarihi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım başladı. ÖSYM Başkanlığı 2026 sınav takvimini açıkladı. Sınava giren adayların sonuçları ise 10 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. Peki, YDS 2026 ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?
YDS/2 NE ZAMAN?
YDS sınavı 22 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 10 Aralık 2026 tarihinde belli olacak.
YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026-YDS/2 başvuruları 30 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. YDS sınavı başvuru kılavuzu da ÖSYM tarafından yayınlanacak.
YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ve şifresiyle Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar ÖSYM’nin Çağrı Merkezinden şifrelerini edineceklerdir.
Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL. olarak yatıracaklardır.