Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YDS ne zaman? ÖSYM 2026 sınav takvimi ile YDS/2 başvuru ve sınav tarihi

        YDS ne zaman? ÖSYM 2026 sınav takvimi ile YDS/2 başvuru ve sınav tarihi

        ÖSYM 2026 sınav takvimi ile YDS/2 başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılım gösterecek adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar YDS/2 sınava girmeden önce başvurularını ÖSYM sitesi üzerinden tamamlayacak. Peki YDS ne zaman? İşte, ÖSYM 2026 sınav takvimi ile YDS/2 başvuru ve sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 20:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım başladı. ÖSYM Başkanlığı 2026 sınav takvimini açıkladı. Sınava giren adayların sonuçları ise 10 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. Peki, YDS 2026 ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?

        2

        YDS/2 NE ZAMAN?

        YDS sınavı 22 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 10 Aralık 2026 tarihinde belli olacak.

        YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026-YDS/2 başvuruları 30 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. YDS sınavı başvuru kılavuzu da ÖSYM tarafından yayınlanacak.

        3

        YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ve şifresiyle Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar ÖSYM’nin Çağrı Merkezinden şifrelerini edineceklerdir.

        Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL. olarak yatıracaklardır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yds
        #yds ne zaman
        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        Millilerin ilk 11'i belli oldu
        Millilerin ilk 11'i belli oldu
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün Ne Oldu? 25 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Eylül 2026 haberleri
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        KKTC'de batan geminin kara kutusu bulundu
        KKTC'de batan geminin kara kutusu bulundu
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Önce ağladı sonra dans etti
        Önce ağladı sonra dans etti
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!