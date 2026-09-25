YDS ne zaman? ÖSYM 2026 sınav takvimi ile YDS/2 başvuru ve sınav tarihi

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ve şifresiyle Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar ÖSYM’nin Çağrı Merkezinden şifrelerini edineceklerdir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL. olarak yatıracaklardır.