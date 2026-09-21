Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu bilgisini paylaştı. Yeni haftada bazı illerimizde yağışlı hava hakim olacak. Plan yapan vatandaşlar yağışların etkili olduğu bölgeleri merak ediyor. Havaların hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak normallerin altına düşeceği öngörülüyor. İşte, il il hava durumu raporu
Günlük hava durumu tahminleri ile Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın pazartesi günü güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte, güncel hava durumu tahminleri
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun’un kıyı kesimleri dışında), İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç, Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey, yarın (Pazartesi) güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya çevrelerini yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevreleri ile Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.