YERALTI 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! Yeraltı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta yeni bölüm var mı, yeni oyuncular kimler?

YERALTI DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

NOW’ın ilk sezonuyla büyük ilgi gören ve yüksek reytingleriyle dikkat çeken dizisi “Yeraltı”, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer’in de dahil olduğu güçlü kadrosuyla izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanan dizi, yeni sezonda da heyecanı ve gizemi yüksek hikayesiyle çok konuşulacak.

Yeni oyuncuların katılımıyla daha da genişleyen “Yeraltı” dünyasında dengelerin nasıl değişeceği ve geçmişten gelen bağların hangi yeni hesaplaşmaları beraberinde getireceği şimdiden merak konusu.