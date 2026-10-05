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        Haberler Bilgi YERALTI 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! Yeraltı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta yeni bölüm var mı, yeni oyuncular kimler?

        YERALTI 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! Yeraltı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta yeni bölüm var mı, yeni oyuncular kimler?

        Yeni sezonuyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Yeraltı dizisinde hikaye bu kez değişen ittifaklar, eski hesaplar ve sürpriz gelişmeler etrafında şekillenecek. Dizinin takipçileri, yeni bölümlerin hangi tarihte başlayacağını ve ikinci sezonda kadroya hangi oyuncuların katılacağını merak ediyor. Peki Yeraltı bu hafta ekrana gelecek mi, 2. sezon ne zaman başlayacak ve yeni oyuncular kimler olacak? İşte NOW TV'nin güncel yayın akışı ve Yeraltı'nın yeni sezonuna ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 17:13 Güncelleme:
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        Yeraltı, ikinci sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken dizinin dönüş tarihi ve yenilenen oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yeni bölümlerde karakterler arasındaki dengelerin değişmesi, geçmişten kalan hesapların yeniden açılması ve hikayeye yeni isimlerin dahil olması bekleniyor. Peki Yeraltı dizisinin 2. sezonu bu hafta başlayacak mı, yeni sezon hangi tarihte ekrana gelecek ve kadroya katılan oyuncular kimler? İşte NOW TV yayın akışı ve Yeraltı’nın yeni sezonuyla ilgili öne çıkan ayrıntılar...

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        YERALTI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yeraltı dizisi, ikinci sezonuyla 7 Ekim Çarşamba akşamı yeniden izleyici karşısına çıkacak.

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        YERALTI 2. SEZON'DA NELER OLACAK?

        “Yeraltı”, merakla beklenen 2. sezon afişini yayınladı. Yeni sezon tanıtımlarıyla dikkat çeken ve izleyicide büyük merak uyandıran “Yeraltı”, yeni afişiyle de yeni sezona dair heyecanı artırdı.

        Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı’nın yer aldığı afiş, yeni sezondaki değişimin ve yükselen tansiyonun izlerini taşıyor.

        Yeni sezonuyla izleyiciyi sürprizlerle dolu bir hikayenin içine çekmeye hazırlanan “Yeraltı”, değişen dengeler ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla yine gündem yaratacak bir sezona hazırlanıyor.

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        YERALTI DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

        NOW’ın ilk sezonuyla büyük ilgi gören ve yüksek reytingleriyle dikkat çeken dizisi “Yeraltı”, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer’in de dahil olduğu güçlü kadrosuyla izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanan dizi, yeni sezonda da heyecanı ve gizemi yüksek hikayesiyle çok konuşulacak.

        Yeni oyuncuların katılımıyla daha da genişleyen “Yeraltı” dünyasında dengelerin nasıl değişeceği ve geçmişten gelen bağların hangi yeni hesaplaşmaları beraberinde getireceği şimdiden merak konusu.

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        Şükran Ovalı, Uraz Kaygılaroğlu’nun hayat verdiği Bozo’nun geçmişinde önemli bir yere sahip eski sevgilisi rolüyle izleyici karşısına çıkarken, Azra Aksu ise onun kızına hayat verecek. İsmail Hacıoğlu da Azra Aksu’nun canlandırdığı karakterin amcası olarak hikayeye dahil olurken, Ekrem Tamer ise İsmail Hacıoğlu’nun canlandıracağı karakterin babası rolünde izleyici karşısına çıkacak. Geçmişten bugüne uzanan bu bağların Bozo’nun hayatını ve Yeraltı’ndaki dengeleri nasıl etkileyeceği, yeni sezonun en büyük merak unsurlarından biri olacak.

        Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı; Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Ekrem Tamer ve Mehmet Yılmaz Ak’ın kadrosunda yer aldığı “Yeraltı”, yeni karakterleri, değişen dengeleri ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yakında NOW’da.

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